Five Guys, l’hamburger Usa di alta qualità debutta a Piazza Garibaldi: carte napoletane in omaggio

La catena americana di hamburger di alta qualità Five Guys, famosa in tutto il mondo, debutta a Napoli grazie all’accordo con Grandi Stazioni Retail: lunedì 15 settembre l’inaugurazione della nuova sede nella nuova stazione piazza Garibaldi, nel cuore della città.

Fondata nel 1986 ad Arlington, in Virginia, Five Guys è diventata una delle catene preferite dagli amanti degli hamburger di tutto il mondo. La filosofia è semplice: ingredienti freschi e di alta qualità, niente congelatori e un numero illimitato di combinazioni di sapori. Con il modello “made-to-order”, Five Guys crea un’esperienza personalizzata in cui ogni hamburger e milkshake è personalizzato in base alle preferenze del cliente.

“Portare Five Guys a Napoli è per noi un passo davvero importante – afferma il direttore operativo della società in Italia, Giuseppe Greco – . Napoli incarna accoglienza, cultura culinaria e una vera passione per il cibo di qualità. Aprire qui significa confrontarsi con un pubblico attento e appassionato, che vogliamo conquistare grazie ai nostri ingredienti sempre freschi, alla totale assenza di prodotti surgelati e a un servizio pensato su misura. Siamo entusiasti di poter offrire anche ai napoletani, così come ai numerosi turisti di passaggio, l’esperienza Five Guys che già tanti italiani da nord a sud hanno imparato ad amare”.

Con una superficie di 355 m², 60 posti a sedere all’interno e 44 all’esterno, lo store di Napoli è pronto ad ospitare tutti i cittadini e i viaggiatori di passaggio in stazione o in visita in città. Per celebrare l’arrivo in terra partenopea, Five Guys ha creato delle carte da scopa che mixano la tradizione napoletana ai simboli iconici di FG. Le carte verranno regalate ai primi 50 clienti di lunedì 15 settembre. Un omaggio alla città e ai suoi abitanti che sottolinea quanto questa apertura – la prima in Sud Italia – fosse desiderata e attesa.

In Italia dal 2018

Il primo Five Guys in Italia ha aperto nel 2018 in Corso Vittorio Emanuele a Milano, seguito da locali in Via Dante (Milano), Via Torino (Milano), la stazione di Roma Termini (Roma), quella di Milano Centrale e quella di Torino Porta Nuova. Negli ultimi due anni, Five Guys si è espanso aprendo nuovi locali anche a Campi Bisenzio, Vicenza, Firenze, Venezia.

Le caratteristiche del brand

Five Guys è un locale a conduzione familiare che offre hamburger e patatine fritte con un menù completamente personalizzabile. È uno dei locali preferiti nella zona di Washington, D.C. dal 1986, quando Jerry e Janie Murrell offrirono un saggio consiglio a tre dei fratelli Murrell: “Avviate un’attività o andate all’università”. La strada degli affari vinse e i Murrell aprirono una hamburgeria da asporto ad Arlington, in Virginia, Us. Sotto la guida di Jerry e Janie, le piccole hamburgerie svilupparono rapidamente un seguito di culto.

I fratelli Murrell si vantano di aver ridefinito il panorama globale degli hamburger concentrandosi sulla freschezza e la qualità. “Senza congelatori e microonde – si legge in una nota – , l’azienda si basa sul presupposto che tutti gli hamburger e le patatine fritte siano preparati freschi ogni giorno. La carne ha un rapporto magro/grasso ottimale di 80/20. Gli hamburger sono fatti a mano in loco sette giorni su sette. Il pane viene cotto fresco cinque giorni alla settimana in un panificio locale e non viene mai congelato. La stessa ricetta unica viene utilizzata in tutto il mondo. Le patate vengono tagliate fresche ogni giorno, messe a bagno per eliminare l’amido e fritte due volte in olio di arachidi puro e senza colesterolo per creare l’esterno sodo e l’interno soffice “purè di patate” per cui le patatine fritte Five Guys sono famose”.