Flashmob in 13 piazze italiane dell’imprese di matrimoni ed eventi: a Napoli, in via Raffaele de Cesare, dalle 11 alle 13

Gli operatori del settore matrimoni ed eventi privati scenderanno contemporaneamente in 13 piazze o vie d’Italia per chiedere l’approvazione del protocollo per le riaperture già consegnato alla Conferenza delle Regioni, la conseguente ripartenza immediata e in sicurezza per le cerimonie e le feste, l’ampliamento del fondo a sostegno delle imprese del settore istituito dal decreto Sostegni e un’accelerazione nella liquidazione dei ristori. Come per ogni evento è previsto un codice d’abbigliamento: non il bianco tipico delle cerimonie, ma il total black. Ad organizzare i flashmob nei capoluoghi di Regione Unanime – la confederazione delle associazioni di categoria del settore Matrimoni ed Eventi – in collaborazione con Filiera Eventi Unita, mentre per la piazza di Roma, l’organizzazione è di “Insieme per il Wedding”. Sono stati invitati i presidenti delle Giunte regionali e rappresentanti delle istituzioni. Ai presidenti delle Regioni sarà consegnato un fascicolo contenente lo stato dell’arte del settore, il protocollo sanitario e le richieste. L’appuntamento in Campania è a Napoli, in via Raffaele de Cesare, dalle 11 alle 13.