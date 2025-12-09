Flautissimo, Lucia Mascino in prima assoluta con “Teresa la notte”

Roma, 9 dic. (askanews) – La 27ª edizione di Flautissimo, il festival diretto da Stefano Cioffi e organizzato dall’Accademia Italiana del Flauto, si avvia alla conclusione con un doppio appuntamento con Lucia Mascino in prima assoluta con Teresa la notte, mercoledì 10 e giovedì 11 dicembre al Teatro Torlonia di Roma, alle ore 20.30. La lettura del testo scritto da Paola Galassi, sottolineata dalle musiche originali di Stefano Fresi, vede la regia di Giampiero Solari. La produzione è di Flautissimo/Stefano Cioffi.