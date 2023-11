Floriana Sipala direttore antiterrorismo e sicurezza interna della Commissione Europea

La Commissione Europea nomina Floriana Sipala direttore per la sicurezza interna e il coordinamento antiterrorismo presso la direzione generale della Migrazione e degli affari interni (DG HOME) della Commissione. La DG HOME è il servizio della Commissione responsabile di migrazione, affari interni, politica di sicurezza interna dell’UE e dialogo e cooperazione con i paesi terzi. La data di decorrenza della carica sarà stabilita prossimamente.

Nel corso della sua carriera professionale alla Commissione, Floriana Sipala ha ricoperto diversi incarichi con responsabilità via via maggiori. Questo percorso professionale le ha consentito di acquisire una comprovata esperienza nel guidare l’elaborazione di quadri strategici su temi altamente complessi quali la politica migratoria, le relazioni istituzionali, la relazione sullo Stato di diritto, la nuova strategia sulla criminalità organizzata, la nuova strategia in materia di droghe e la tabella di marcia per contrastare la criminalità organizzata e il traffico di droga recentemente adottata.