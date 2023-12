Floridiana, domani il concerto Di Natale e accensione dell’Albero dei Pensieri

Venerdì 8 dicembre 2023, alle ore 11.00, presso l’Auditorium del Museo Duca di Martina in Villa Floridiana si terrà il Concerto di Natale, organizzato dalla Direzione regionale Musei Campania in collaborazione con l’associazione Amici della Floridiana e la scuola secondaria di primo grado Viale delle Acacie di Napoli.

Il programma del concerto, suddiviso in due parti, vedrà gli alunni della sezione musicale della scuola Viale delle Acacie, accompagnati dai docenti di strumento Bossa, Bottiglieri, Russo e Sorrentino, esibirsi dapprima con un repertorio natalizio in formazione di quartetto composto da: Carolina Capano – violino, Niccolò Molteni – chitarra, Elisabetta Galasso – pianoforte; Davide

Cittadini, violoncello.

A seguire, Federico Babini eseguirà la prima suite di J.S. Bach per cello solo, accompagnato da una coreografia dei figuranti in abito storico dell’associazione di promozione sociale Megaride Falcones.

Al termine del concerto, presso l’atrio del Museo, verrà acceso “L’Albero dei Pensieri della Floridiana”, che i visitatori potranno decorare per tutto il periodo natalizio con i loro saluti e pensieri.

Sponsor tecnici dell’iniziativa sono Aquila film, Creazioni d’arredo e Napoligo.

La partecipazione all’evento è gratuita fino a esaurimento posti, è gradita la prenotazione al numero +39 333 9564880.