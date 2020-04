Florovivaisti, soddisfazione per il sostegno della Regione al comparto

“La Regione Campania ha dimostrato ancora una volta attenzione e sostegno per il comparto florovivaistico. Bene la misura di 10milioni di euro prevista nel piano per l’emergenza socio-economica illustrato dal Presidente Vincenzo De Luca. I contributi saranno erogati fino a un massimo di 10mila euro a impresa da determinare in modo proporzionale al fatturato aziendale dell’annualita’ precedente. Un piccolo aiuto, ma che dimostra la vicinanza e il sostegno che la Campania ha per il nostro settore in questo momento di grave crisi che sta interessando tutti noi”. E’ quanto dichiara Vincenzo Malafronte, presidente del Consorzio Produttori Florovivaisti Campani. “Vogliamo esprimere il nostro piu’ vivo ringraziamento al presidente Vincenzo De Luca, alla sua giunta, al consigliere per l’agricoltura Regione Campania Nicola Caputo e alle associazioni di categoria per aver tenuto debitamente in considerazione le nostre istanze”, conclude Malafronte.