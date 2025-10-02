Flotilla, Ciriani: operazione gonfiata per dare spallata a governo

Roma, 2 ott. (askanews) – “Abbiamo avuto la sensazione che tutta questa operazione della Flotilla sia stata molto gonfiata mediaticamente e politicamente con la speranza che potesse offrire l’occasione di una spallata politica al governo ma le elezioni delle Marche hanno raffreddato molto questa speranza e adesso il clima mi pare un pochino più tranquillo”. Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani conversando con i giornalisti al Senato durante il dibattito sulle comunicazioni del governo sulla situazione a Gaza.