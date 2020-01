Flussi dell’informazione e processi decisionali, convegno a Montecitorio

La diffusione di Internet, del web e dei social e anche più in generale la digitalizzazione e la stessa globalizzazione hanno reso più impegnativa la selezione e la “pesatura” delle fonti e contribuito a creare rischi di dissociazione dalla realtà e di circuiti chiusi e distinti. L’aumentata partecipazione, fenomeno in sé indubbiamente positivo, impone di converso che le conoscenze siano non solo accessibili, ma anche valutabili da parte di una vastissima platea di soggetti, anche quando la complessità dei temi da affrontare è proibitiva.Martedì 28 gennaio 2022, dalle 9:30 alle 14, presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati (Ingresso da Piazza del Parlamento 25) si terrà il convegno “Flussi dell’informazione e processi decisionali’, organizzato da Vision & Global Trends. International Institute for Global Analyses, che si inserisce nel quadro degli studi dedicati ai temi della informazione e comunicazione nella cosiddetta era della post-verità.

On. Edmondo Cirielli – Camera dei Deputati, QuestoreDott. Tiberio Graziani –Vision & Global Trends, Presidente

Relazione introduttivaProf. Fabio Pistella – ENR Consigliere di Amministrazione – già Presidente Cnr e Direttore generale Enea

C. Amm. Fabio Agostini – Capo Dipartimento Pubblica informazione e comunicazione presso Stato Maggiore della Difesa

Dott. Fabrizio Noli – Caposervizio Esteri Radio RaiPer una storia dell’opinione pubblica

Prof. Mario Morcellini – Commissario dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e Consigliere alla Comunicazione Sapienza Università di RomaInformazione vs decisione nello spazio pubblico mediatizzato

Dott. Stefano Ricci – Esperto di sicurezza cibernetica, saggistaDeepfake e postverità: una nuova filiera della disinformazione

Prof. Angelo Maria Petroni – Segretario generale, Aspen Institute ItaliaIl ruolo delle teorie nell’era dei big data

Prof. Roberto Guarasci – UNICAL, Direttore del Dipartimento Culture educazione e societàRelazioni e Terminologia nella costruzione dell’affaire Dominique Strauss-Kahn

Dott. Giovanni Anzidei – Fondazione Igea Onlus, Vice Presidente – Giornalista scientificoDispersione nella comunicazione e disinformazione scientifica

Dott. Andrea Sonnino – Presidente Fidaf e Coordinatore dell’Osservatorio sul Dialogo nell’AgroalimentareIl metodo partecipativo per l’assunzione di decisioni condivise nell’agroalimentare

Dott. Filippo Romeo, Vision & Global Trends, Analista senior