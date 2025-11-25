Flussi e presenze: la continuità visionaria di Marescalchi 

In occasione del decennale dalla scomparsa di Andrea “Bobo” Marescalchi, l’Archivio a lui dedicato presenta Acquilunio, prima personale di Emanuele Caprioli, concepita come esito di un ampio progetto di valorizzazione dell’opera dell’artista romano, sostenuto dal programma Toscana in Contemporanea 2025, promosso dalla Regione Toscana. La mostra, curata da Valeria D’Ambrosio insieme a TAB – Take Away Bibliographies, sarà inaugurata il 4 dicembre 2025 negli spazi del Museo Sant’Orsola a Firenze, all’interno del ciclo Uno, qualcuno, chicchessia: sulle tracce di Andrea Marescalchi. Acquilunio nasce da un periodo di residenza svolto da Caprioli tra luglio e ottobre 2025 presso l’Archivio, dove l’artista ha lavorato attraverso una ricerca condivisa con curatori, designer e studiosi, esplorando materiali, opere e documenti d’epoca. Questo processo ha generato non solo l’esposizione ma anche una pubblicazione dedicata, a cura di TAB, che raccoglie riflessioni e testi emersi durante la residenza. Il cuore della mostra è un confronto diretto tra due nuove produzioni site-specific di Caprioli e due opere emblematiche di Andrea Marescalchi: Senza titolo [Farfalline], un lavoro su carta della metà degli anni Novanta che rivela il suo dialogo con l’inchiostro e con un pensiero visivo strutturato quasi matematicamente, e Cascata, ampia composizione degli ultimi anni, caratterizzata da una fisicità gestuale e da un uso del medium profondamente diverso. I due lavori attivano un passaggio di testimone concettuale: una riflessione sul tempo come continuità fluida, dove gesti, forme e ossessioni ritornano trasformati, senza mai inscriversi in una sequenza lineare o cronologica. La produzione di Marescalchi appare infatti come un organismo in costante mutazione: non fasi, ma ricorrenze; non periodi, ma pulsazioni che ritornano. Il progetto curatoriale esplora il rapporto tra elementi umani e non umani come agenti co-creatori di fenomeni naturali: acqua e luce sono assunte da Caprioli come forze che modellano il paesaggio e la memoria, materie inafferrabili che tuttavia determinano la percezione del reale. La mostra mette così in scena un’indagine sugli equilibri instabili tra visibile e invisibile, tra presenza fisica e apparizione, temi cari sia alla ricerca di Caprioli sia alla poetica di Marescalchi.