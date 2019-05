Flydubai atterra oggi a Napoli: prima compagnia degli Emirati a offrire voli diretti tra le due città

Flydubai, la compagnia aerea con sede a Dubai, atterra oggi a Napoli, e sarà, così, la prima compagnia aerea degli Emirati Arabi Uniti ad offrire voli diretti tra le due città.

“Con la rotta su Napoli, che arriva a fino a cinque voli settimanali è s ritto in una nota aziendale – , flydubai rinnova il suo impegno a fornire servizi di viaggio vantaggiosi, affidabili e convenienti con l’obiettivo di migliorare lo scambio tra culture diverse”.

Emirates opererà in codeshare anche su questa rotta, confermando la forza di una partnership solida, che mira a fornire, ai suoi passeggeri, un numero sempre maggiore di opzioni di viaggio.

“L’Italia è un’importante destinazione turistica e commerciale e sta diventando sempre più popolare tra i viaggiatori del network di flydubai – continua il comunicato -. Napoli, in particolare, è, senza dubbio, una meta molto ambita, grazie alla qualità della sua offerta turistica, all’ottimo cibo e alla splendida costa”.