Fmc, 1,5 mln per il primo hub dell’idrogeno verde in Campania grazie al sostegno di Unicredit e Mcc

Fmc srl, società attiva in soluzioni, servizi e progetti per lo sviluppo di impianti e la generazione di energia da fonti rinnovabili, ha emesso un minibond Esg linked da 1,5 milioni di euro per la durata di 8 anni, interamente sottoscritto in modo paritetico da UniCredit e Mediocredito Centrale e con la garanzia di portafoglio del Fondo di Garanzia per le Pmi, gestito dallo stesso Mediocredito Centrale. La società si è aggiudicata il bando Pnrr nell’ambito dell’iniziativa europea Hydrogen Valleys per la realizzazione del primo hub dell’idrogeno verde in Campania. Il progetto, che sorgerà alle porte di Avellino in un’ex area industriale dismessa, prevede la costruzione di un impianto alimentato da energia solare per la produzione di idrogeno verde tramite elettrolisi. L’idrogeno sarà destinato alle industrie locali, coprendo l’intera filiera: produzione, stoccaggio, trasporto e utilizzo finale. Parallelamente, Fmc- in qualità di capofila di un’Ati costituita con Base House srl, altra realtà imprenditoriale della famiglia Basile – si è aggiudicata anche il bando del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la realizzazione di una stazione di rifornimento di idrogeno destinata all’autotrazione pesante, commerciale e civile. Un doppio progetto strategico che rafforza la transizione energetica del territorio e promuove un modello concreto di mobilità sostenibile.

L’azienda vanta una consolidata esperienza nel settore delle energie rinnovabili e ha contribuito alla nascita dello spin-off accademico Smart Energy Doctors Srl, in collaborazione con l’Università di Salerno, impegnato nella ricerca di soluzioni innovative in campo energetico-ambientale. “Questa operazione – ha dichiarato il Ceo di Fmc, Francesco Basile – rappresenta per noi non un traguardo ma un punto di partenza verso una nuova filiera energetica italiana, più pulita, autonoma e competitiva. È un inizio che dà forma concreta alla visione strategica della nostra azienda nel percorso della transizione ecologica. Il sostegno, nell’ambito di un’ampia operazione di finanziamento, di partner finanziari come UniCredit e Mediocredito Centrale ci consente di realizzare un’infrastruttura chiave per il futuro energetico del territorio, contribuendo allo sviluppo dell’idrogeno verde e alla decarbonizzazione dell’industria e dei trasporti. Siamo orgogliosi di essere protagonisti di un progetto che unisce innovazione, sostenibilità e valorizzazione delle aree dismesse”.

“UniCredit – ha detto Ferdinando Natali, Regional Manager Sud di UniCredit – è particolarmente fiera di aver messo a disposizione di Fmc una forma di finanziamento alternativa come i minibond ESG per sostenerne i progetti di investimento e di innovazione sostenibile Con questa operazione ribadiamo l’efficacia dei minibond come strumenti per il finanziamento degli investimenti finalizzati alla transizione ecologica e alla sostenibilità e consolidiamo la nostra leadership nel comparto delle emissioni obbligazionarie a favore delle imprese del Mezzogiorno”. Per Piero Ferettini, responsabile Ccommerciale di Mediocredito Centrale “la sottoscrizione di questo minibond Esg conferma il nostro impegno concreto nel sostenere progetti innovativi e sostenibili con un impatto significativo per la comunità”.