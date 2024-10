Fmi, auto, shock elettrico su paesi produttori europei pesa su Pil

Washington, 24 ott. (askanews) – Il passaggio all’auto elettrica, e il conseguente molto probabile aumento della quota di mercato delle vetture costruite in Cina produrrà un impatto visibile, ma diversificato, sui Paesi produttori europei. Più ridotto per Paesi come Germania, Francia e Italia, più ampio per Paesi come Repubblica Ceca e Ungheria. In ogni caso l’impatto sarebbe più pesante se sui produttori cinesi venissero imposti dazi sempre più forti. E’ lo scenario previsto da una simulazione contenuta nel rapporto regionale sull’Europa presentato a Washington dal Fondo Monetario Internazionale (Fmi).

Gli obiettivi climatici dell’UE – si legge nel documento – includono una rapida transizione verso il settore dei veicoli elettrici (EV). Considerando che solo il 15% delle vendite totali di auto in Europa è attualmente completamente elettrico, tale transizione rappresenta un grande cambiamento che interessa un settore che rappresenta una quota significativa del PIL in molte economie (dal 4 al 5% in Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria e Germania). Nel frattempo, il settore dei EV è sempre più dominato dai produttori cinesi, che hanno rapidamente guadagnato quote di mercato.

Le simulazioni possono far luce sulle implicazioni di crescita di diversi scenari. Un’analisi futura (Wingender e altri, 2024) presuppone che la quota di mercato cinese in Europa aumenti di 15 punti percentuali entro cinque anni, con una situazione che è parallela all’esperienza giapponese negli Stati Uniti negli anni ’70, sebbene a un ritmo relativamente più veloce, ed è etichettata come “scenario di shock dei veicoli elettrici”. Questo viene confrontato con i risultati delle restrizioni commerciali imposte sotto forma di tariffe aggiuntive di 25 o 100 punti percentuali sulle importazioni di veicoli elettrici cinesi in Europa.

L’impatto dello “shock dei veicoli elettrici” sul PIL per l’Europa è piccolo nel complesso ma significativamente eterogeneo tra i paesi. Grandi paesi come Germania, Francia e Italia subirebbero una perdita di produzione cumulativa di circa lo 0,15 percento del PIL dopo cinque anni sotto tale shock. Al contrario, i paesi dell’Europa centrale, orientale e sud-orientale che dipendono fortemente dal settore automobilistico, come la Repubblica Ceca e l’Ungheria, vedrebbero perdite molto più elevate, pari all’1,2 e all’1,6 percento del loro rispettivo PIL dopo cinque anni, comprese ingenti perdite di posti di lavoro (fino al 2½ percento della forza lavoro totale nella Repubblica Ceca). All’altro estremo, i paesi europei che non hanno una grande base di produzione automobilistica beneficiano di veicoli elettrici più economici.

L’imposizione di tariffe comporta risultati peggiori in termini di PIL. Le economie europee con grandi settori di produzione automobilistica perdono a causa di costi di input più elevati. Nella regione combinata di Germania, Francia e Italia, le perdite di PIL per cinque anni sono dello 0,15 percento senza tariffe, dello 0,18 percento con tariffe aggiuntive del 25 percento e dello 0,46 percento con tariffe aggiuntive del 100 percento.

È importante notare – si legge nello studio – che tariffe più elevate cancellano anche la maggior parte dei guadagni delle economie europee che non hanno basi di produzione automobilistica significative. Un aumento degli afflussi di investimenti diretti esteri che si traduce in una quota significativa di veicoli elettrici cinesi prodotti in Europa può aiutare le economie più piccole. Lo scenario degli investimenti diretti esteri annulla proporzionalmente alcune delle perdite economiche dello scenario di base nelle economie UE più colpite. In pratica, la distribuzione dei guadagni rispetto allo scenario di base (perdite evitate) può dipendere dal fatto che alcune singole economie abbiano più successo nell’attrarre investimenti diretti esteri cinesi rispetto ad altre.