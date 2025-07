Fmi, capo economista: accordo dazi Ue-Usa non cambia molto previsioni

Roma, 29 lug. (askanews) – Il Fondo monetario internazionale ha finalizzato le sue nuove previsioni economiche prima che venissero annunciati gli accordi sui dazi commerciali degli Usa con Giappone e, soprattutto, Unione europea. Tuttavia le stime del Fmi avevano come presupposto uno scenario di base che vedeva dazi Usa “attorno al 17%”, quindi non lontani dai livelli effettivamente concordati: considerando i nuovi accordo le previsioni economiche appena diffuse non subirebbero grandi variazioni. Lo ha spiegato il capo economista del Fmi, Pierre Olivier Gourinchas, conferenza stampa di presentazione del parziale aggiornamento al World Economic Outlook.

“La situazione si sta evolvendo”, ma “da quello che possiamo vedere in generale questi accordi commerciali porteranno i dazi effettivi degli Usa con altre regioni del mondo in prossimità a quanto assumevamo nel nostro scenario di base di questo aggiornamento di luglio – ha detto -. Per ora non vediamo grandi cambiamenti rispetto al 17% di dazi pronosticato, potrebbe essere un po’ sotto, un po’ sopra. Da questa prospettiva, le nostre previsioni di base restano molto dove le vedevamo 10 giorni fa”, quando sono state finalizzate le stime.

C’è poi “un aspetto rilevante degli accordi commerciali: se porteranno una certa dose di certezza sul commercio. Questo ci vorrà tempo per valutarlo, quindi la situazione ancora molto da definire”, ha concluso Gourinchas.