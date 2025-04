Fmi, Georgieva: economia globale di fronte a una prova difficile

Roma, 24 apr. (askanews) – Al Fondo monetario internazionale “abbiamo ridotto in maniera rilevante le previsioni per la crescita globale. I grandi cambiamenti sulle politiche commerciali hanno alzato l’incertezza”. Lo ha dichiarato la direttrice del Fmi, Kristalina Georgieva, durante una conferenza stampa in occasione delle assemblee primaverili.

“Detto in maniera semplice l’economia sta fronteggiando una grande prova mentre i margini di bilancio sono stati esauriti dai precedenti interventi, cosa – ha avvertito – che mette i paesi in posizione difficile, crea urgenza per agire in un mondo in rapido cambiamento”.