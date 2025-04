Fmi, Georgieva risponde a Bessent: pronti a discutere le priorità

Roma, 24 apr. (askanews) – La direttrice del Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva ha risposto alle critiche mosse ieri dal segretario di Stato al Tesoro Usa, Scott Bessent, dicendosi pronta a discutere con Washington sulle priorità da dare all’azione dell’istituzione stessa, che comunque si muove nell’ambito dei suoi compiti.

“Gli Usa sono il nostro principale azionista e la nostra sede. Quindi ovviamente diamo grande valore alla voce degli Usa – ha detto durante una conferenza stampa in occasione delle assemblee primaverili con la Banca mondiale -. Apprezzo molto il reiteramento dell’impegno degli Usa sul Fondo e sono pronta a discutere con le autorità Usa le nostre priorità. E con Bessent potremmo farlo qui”.

Ieri il capo del Tesoro Usa aveva criticato Fmi e banca mondiale per aver sconfinato su tematiche, come su clima o di altro genere, che non fanno parte dei loro compiti. E quindi aveva chiesto “un passo indietro dai programmi politici, che soffocano la capacità di realizzare le loro missioni fondamentali. Nel caso del Fmi – ha detto Bessent – la missione chiave resta la stabilità macroeconomica e finanziaria”.

Georgieva ha affermato che la stabilità macroeconomica e finanziaria è e resta il compito principale del Fmi. (fonte immagine: IMF)