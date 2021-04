Fmi: in 2021 rialza a 6% stime crescita globale, ma resta incertezza

Roma, 6 apr. – (Adnkronos) – Il Fondo Monetario Internazionale vede “prospettive migliorate” per l’economia mondiale e dopo il calo del 3,3% registrato lo scorso anno rialza a +6% le stime di crescita globale per il 2021. Nel World Economic Outlook appena diffuso l’Fmi rivede quindi in positivo le valutazioni fatte nell’ottobre scorso con un dato migliore di 1,1 punti per lo scorso anno e di 0,8 punti per il 2021. Per il 2022 la nuova stima – riveduta al rialzo di 0,2 punti – è di una crescita del Pil globale del 4,4%.