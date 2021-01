Fmi: investitori scommettono su misure stimolo, rischio forte correzione mercati

Roma, 27 gen. -(Adnkronos) – “Sebbene per ora non vi siano alternative”agli interventi di sostegno in materia di politica monetaria, “vi sono legittime preoccupazioni” per un mercato “esuberante” e investitori che “assumono rischi eccessivi”, con il pericolo di una ‘correzione’ dei prezzi che minaccerebbe la stabilità dei sistemi finanziari. E’ il monito lanciato da Tobias Adrian, Direttore dipartimento dei mercati finanziari dell’Fmi, in un clog di commento al Global Financial Stability Report, appena diffuso. Il Consigliere Finanziario del Fondo osserva come “questa situazione crea un difficile dilemma per i responsabili politici” che da una parte “devono mantenere condizioni finanziarie allentate” per facilitare la ripresa economica e dall’altra “devono anche salvaguardare il sistema finanziario da conseguenze indesiderate”.