Fmi, la vice direttrice Gopinath lascerà dal primo settembre

Roma, 22 lug. (askanews) – La vice direttrice del Fondo monetario internazionale, Gita Gopinath lascerà la carica dal primo settembre. Lo ha annunciato la stessa economista indo statunitense con un messaggio su X, aggiungendo che tornerà alla sua attività accademica rientrando all’Università di Harvard.

Secondo il Financial Times, la mossa spiana la strada una nomina per la seconda posizione del Fmi da parte degli Stati Uniti.

Nei mesi passati, il segretario al Tesoro, Scott Bessent aveva espresso crescente insoddisfazione per le politiche portate avanti sia dal dallo stesso Fmi, sia dalla sua istituzione gemella di Washington, la Banca mondiale, affermando che avevano perso il riferimento sulle loro missioni originali per sbilanciarsi su tematiche come clima o “parità di genere”, che non appartengono ai loro mandati.

L’amministrazione Trump non ha ancora fornito un nominativo di un possibile candidato per rilevare la carica. (fonte immagine: IMF).