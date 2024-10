Fmi, no comment su Unicredit-Commerzbank ma ok fusioni banche europee

Washington, 24 ott. (askanews) – Sulla possibile aggregazione tra Unicredit e Commerzbank, il Fondo Monetario Internazionale non si esprime. Ma le fusioni bancarie paneuropee sono ‘benvenute’ perchè creano quelle economie di scala necessarie a far accelerare l’economia delk Vecchio Continente.

Il direttore del dipartimento europeo del Fmi, Alfred Kammer, ha spiegato così la sua posizione rispondendo a una domanda sulla possibile aggregazione italo-tedesca. “L’Unione Bancaria e quella dei mercati dei capitali sono essenziali per fare crescere le startup e per essere più produttive e spingere il Pil pro capite. E come parte di operare per accrescere la scala delle economie europee: non player nazionali in 27 stati nazionali ma giocatori panaeuropei come le compagnie succede per le compagnie statunitensi. Servono – ha sottolineato Kammer – anche banche panaeuropee più grandi e un modo di costruirle è attraverso fusioni e consolidamenti. Questo è parte di creare economie di scala nel sistema bancario e dunque queste fusioni sono benvenute. La nostra raccomandazione è che queste fusioni dovrebbero avere luogo ma su singole transazioni non commentiamo. Il nostro parere sulla direzione generale da prendere è molto chiaro”.