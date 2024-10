Fmi su Italia: incoraggiamo governo a essere più ambizioso su conti

Washington, 24 ott. (askanews) – Il Fondo Moinetario Internazionale incoraggi l’Italia a essere più ambiziosa nella risuzione del deficit pubblico e dunque del debito. “La chiave per paesi come l’Italia e altri Paesi che hanno alti livelli di debito è di essere un po’ più ambiziosi rispetto a ridurre solo gradualmente i deficit. Così incoraggiamo il governo a trovare modi per conseguire ciò in maniera amichevole e allo stesso tempo come le agenzie di rating e il Paese stesso ci sono molte riforme strutturali che il Paese puo’ produrre”, ha detto Helge Berger, videdirettore del dipartimento europeo del Fondo Monetario Internazionale nella conferenza stampa nella quale è stato presentata la relazione sull’economia del Vecchio continente del Fmi.