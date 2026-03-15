Fmpi, a Roma il premio “Il Giorno dopo: donna tutto l’anno”. Terranova: Valorizziamo il talento femminile

Si è svolta il 13 marzo a Roma, presso la Sala Girolamo Mechelli del Consiglio Regionale del Lazio, con ampia partecipazione di pubblico, istituzioni e rappresentanti del mondo imprenditoriale, associativo, professionale, sindacale, giornalistico, la cerimonia del Premio Nazionale “Il Giorno dopo: donna tutto l’anno”, iniziativa promossa da Fmpi (Federazione Medie e Piccole Imprese), Confintesa e Fondazione Studi Oreste Bertucci dell’Ordine dei Consulenti del lavoro, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio, per valorizzare il contributo delle donne nella società, nel lavoro, nella comunicazione e nella vita civile.

L’evento ha rappresentato un momento di confronto e riconoscimento per le tante esperienze femminili che, ogni giorno e spesso lontano dai riflettori, contribuiscono alla crescita del Paese. Il premio nasce infatti con l’obiettivo di raccontare storie di impegno, competenza e responsabilità, sottolineando il ruolo delle donne nei diversi ambiti imprenditoriali, lavorativi, professionali, sociali e culturali.

Sono state premiate figure femminili che si sono distinte per il loro impegno nel lavoro, nella promozione dei diritti, nella solidarietà e nello sviluppo delle comunità. Le testimonianze delle premiate hanno offerto uno spaccato concreto della realtà italiana, fatta di determinazione, capacità e spirito di iniziativa.

A ricevere il premio Laura Chimenti giornalista del Tg1 Rai per l’informazione televisiva; Giuliana Di Franco per l’imprenditoria; Francesca Ferretti per la medicina; Daniela Fumarola segretaria generale della Cisl per il sindacato; Ada Minieri per l’imprenditoria; Flavia Perina editorialista de La Stampa per il giornalismo; Maria Stella Reitano per il sindacato; Antonella Sberna vicepresidente del Parlamento europeo per le istituzioni; Antonella Stirati per l’economia.

Gli organizzatori hanno ricordato come il titolo “Il Giorno dopo: donna tutto l’anno” richiami l’idea che il riconoscimento del valore delle donne non possa limitarsi a una sola giornata simbolica, ma debba essere coltivato e sostenuto quotidianamente attraverso politiche, opportunità e rispetto.

“L’iniziativa – sottolinea Antonina Terranova presidente nazionale di FMPI – si inserisce nel percorso che FMPI, Confintesa e Fondazione Studi Oreste Bertucci portano avanti da tempo per promuovere la parità di opportunità, la valorizzazione del talento femminile e una cultura del lavoro più inclusiva”.

“Riconoscere il valore e l’impegno delle donne – prosegue la presidente Terranova – è fondamentale per la crescita della società e lo sviluppo economico del Paese. Con la consegna dei riconoscimenti a donne che, con il loro percorso personale e professionale, rappresentano esempi concreti di determinazione, competenza e responsabilità, abbiamo voluto confermare il nostro impegno come organizzatori nel sostenere iniziative culturali e sociali dedicate alla partecipazione femminile e alla diffusione di una cultura del lavoro inclusiva e rispettosa delle competenze”.

“Le parole delle premiate che operano in settori e realtà differenti del Paese hanno messo in luce quanto l’impegno delle donne sia fondamentale per migliorare le leggi e le normative, le previsioni contrattuali, quelle legate alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le politiche di genere e pari opportunità, la conciliazione tempi di vita e lavoro, la formazione, solo per evidenziare alcuni dei temi essenziali per raggiungere una reale parità e sui quali come FMPI siamo costantemente impegnati – conclude la presidente di FMPI Antonina Terranova”.

La giornata si è conclusa con un momento di dialogo tra istituzioni, associazioni e mondo del lavoro, con l’auspicio che il Premio possa continuare a rappresentare, negli anni, uno spazio di riconoscimento e di ispirazione per le nuove generazioni.