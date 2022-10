Fmpi: Difensore civico delle imprese, finalmente. La Federazione delle Pmi plaude all’iniziativa del ministro Urso

“E’ positiva l’iniziativa del ministro Urso di dare vita ad un Difensore Civico delle Imprese e di avocare al Ministero le procedure in materia di imprese quando altre Istituzioni non diano risposte. Tutto ciò conferma la fattiva attenzione del nuovo Governo per le imprese e soprattutto per le piccole e micro imprese che sono il motore produttivo dell’Italia”. Lo sottolinea l’associazione di medie e piccole imprese Fmpi, con il segretario generale Salvatore Ronghi e la presidente Antonina Terranova, nell’assemblea programmatica – spiega una nota – tenuta, stamani, a Roma. “Con Giorgia Meloni premier, con il ministro Urso e con la visione politica del ‘destra-centro’ alla guida del Paese, è partita la grande svolta che ci condurrà all’abbattimento della tassazione che grave sulle imprese, alla riduzione di ben cinque punti del cuneo fiscale, alla semplificazione legislativa ed amministrativa, azioni indispensabili per far ripartire la crescita economica ed il lavoro in Italia. Per raggiungere questi obiettivi – sottolineano – la nostra federazione sarà in campo con le proprie proposte per contribuire al rilancio delle piccole e micro imprese e per contribuire alla realizzazione del programma di un Governo che ne ha fatto il proprio baricentro politico”.