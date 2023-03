Fmts, giovani e agricoltura: corsi gratuiti di gestione manageriale dell’impresa rurale

Giovani e agricoltura è il binomio sul quale Fmts Formazione ha deciso di scommettere per contribuire ad invertire il trend emerso dall’ultimo censimento dell’Istat secondo il quale l’agricoltura italiana starebbe per perdere il treno del ricambio generazionale. La risposta arriva con un corso a completa partecipazione gratuita (misura M01 del Psr Campania 2014-20 – Fondi Feasr), “Gestione manageriale dell’impresa agricola”, rivolto a giovani agricoltori che s’insediano in azienda per la prima volta beneficiari dell’aiuto di cui alla M06 tipologia d’intervento 6.1.1 e i beneficiari della misura 4.1.1 e 4.1.2 del PSR Campania 2014/2020 e imprenditori agricoli (18-40 anni) già insediati.

Per partecipare bisogna compilare il modulo d’iscrizione attraverso il software on line accessibile dal sito Gestione corsi PSR Campania Misura M01 (regione.campania.it). Per informazioni scrivere a info@fmtsformazione.it. La prima edizione inizia il prossimo 20 marzo. Per ogni edizione sono disponibili 20 posti. Sette sono i moduli formativi in programma: introduzione al management aziendale, inquadramento normativo e forme societarie delle imprese agricole, pianificazione economica delle imprese agricole, opportunità e prospettive di sviluppo del mercato agroalimentare, marketing e comunicazione nel settore agricolo e l’informatica applicata alla gestione aziendale.

La finalità del corso è quella di favorire l’ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale. Il corso si propone, inoltre, di fornire le competenze basilari necessarie per una corretta e completa gestione manageriale dell’impresa agricola.

L’ambito d’intervento attiene, dunque, alle competenze dei giovani potenziali beneficiari delle misure del PSR Campania per introdurre sistemi di gestione manageriale dell’azienda agricola e forestale con particolare riferimento allo sviluppo dell’impresa agroalimentare della filiera lattiero-casearia. A breve partirà anche il corso per il conseguimento del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari Pan.