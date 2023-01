Fmts, il presidente Melara: Persone e formazione sono alla base della crescita delle aziende. Ecco perché

Il presidente e Ad di Fmts Group, Giuseppe Melara, fa un bilancio del 2022 e una previsione per il 2023, partendo dai recenti dati sul settore della formazione.

di Giuseppe Melara*

Le aziende parlano attraverso i numeri con la lettura dei bilanci, per poi soffermarsi sulle previsioni e le strategie di medio e lungo termine. Un corretto approccio formale per il quale fanno fede parametri come il conto economico, lo stato patrimoniale e il rendiconto finanziario. Stando a questi indicatori, diventa automatico dire che per FMTS Group il 2022 si è chiuso con un interessante segno positivo: rispetto al 2021 la crescita economica è stata pari al 50% e per il 2023 i calcoli previsionali restituiscono un grafico in crescendo intorno al 38%. Il settore della formazione ha dimostrato ancora una volta di essere un motore per l’economia italiana. A confermarlo è la pubblicazione dell’Istat proprio in quest’ambito: nel 2020 il 68,9% delle imprese attive in Italia con almeno 10 addetti ha svolto attività di formazione professionale, tra le grandi imprese (250 addetti e più) la quota supera il 90%. Inoltre, oltre quattro milioni di lavoratori hanno partecipato a corsi di formazione (il 44,6% del totale degli addetti, con lievi differenze tra uomini e donne). Le ore di formazione erogate da FMTS Group dal 2009 al 2021 sono state 382.353. Nel 2023 se ne aggiungeranno altre 50mila. Numeri che fanno chiaramente intendere la portata di un settore e il suo peso specifico.

Sfogliando a ritroso l’agenda aziendale delle ultime settimane dell’anno, l’attenzione si ferma al 19 dicembre: è il giorno uno della settima sede estera del gruppo, quella tedesca. Tanto per rimanere in tema di numeri, per gli antichi il “7” rappresenta ogni forma di scoperta e conoscenza. E poi ancora: 7 sono i giorni della settimana, 7 le meraviglie del mondo antico e moderno, 7 i colori dell’arcobaleno e così via. Per FMTS il “7” è un nuovo inizio, quello che con Experience ci vede impegnati nella costruzione di ponti sui quali far camminare i giovani pronti a mettersi in gioco per raggiungere i propri sogni. Con il nuovo anno 10mila sono le partenze in programma per le più diverse destinazioni europee e tutte con lo stesso obiettivo, imparare. Ecco che i numeri iniziano a sbiadirsi per lasciare spazio alle persone. Senza di loro nessuna azienda potrebbe riempire quelle tabelle necessarie per pianificare il futuro. Ed è sulle donne e sugli uomini delle 14 aziende del nostro gruppo, presente in 13 città italiane, che si investirà anche nel 2023 puntando sulla crescita del management interno e sul valore tempo.

Prendendo a prestito le parole di Elli Michler, poetessa tedesca che tra le altre cose nel dopoguerra contribuì alla ricostruzione dell’Università di Würzburg, il mio augurio per i prossimi nuovi dodici mesi non è un dono qualsiasi ma “soltanto quello che i più non hanno: di avere tempo”; per fare e per pensare, non solo per se stessi, ma anche per donarlo agli altri; per essere contenti; tempo non solo per trascorrerlo ma perché ne resti; per stupirci ancora e per fidarci e non per guardarlo sull’orologio; tempo per toccare le stelle, per crescere e per maturare. Parole che ci richiamano alla mente ogni singola persona che in questi anni abbiamo incontrato lungo il percorso e chi purtroppo non c’è più. L’assenza fisica si avverte ogni giorno ma è la presenza delle cose fatte e realizzate insieme che oggi ci rendono più consapevoli. Volgendo lo sguardo indietro le idee prendono forma e forza.

Il passato è radice, il presente è certezza, il futuro è visione. Il nostro presente sono le 8 Business Unit: Formazione, Consulman (consulenza organizzativa e manageriale), Lavoro, My Job (la piattaforma che applica i benefici dell’innovazione digitale alla somministrazione di lavoro), Experience (mobilità transnazionale), A me è successo (la palestra dove professionisti e imprese possono allenare le proprie soft skill), In Cibum – la Scuola di Alta Formazione Gastronomica, In Cibum Lab (l’incubatore certificato MISE specializzato nel food tech) e Fortis (l’associazione senza scopo di lucro che promuove la responsabilità sociale d’impresa). Il futuro, invece, è già nato e ha due nomi: EduWork, il polo formativo specializzato in servizi di formazione professionale per il lavoro, e Itaca, la start up che lavora alla progettazione e realizzazione di prodotti formativi innovativi.

In questi mesi stiamo letteralmente costruendo una nuova casa grande circa 3mila metri quadri, proprio accanto al nostro Hub a Pontecagnano Faiano (Salerno, Campania), per un investimento di 2 milioni e mezzo di euro. Un polo della formazione in grado di raccogliere le sfide del tempo attuale: stiamo realizzando un impianto in grado di renderci autosufficienti; si produrrà abbastanza energia da immaginare una ri-condivisione e il valore della mancata emissione di CO2 sarà pari a 6.139 alberi piantati. Un primo passo verso quella Comunità Energetica con le realtà a noi territorialmente vicine che può diventare la risposta concreta alle difficoltà di oggi. Inoltre, stiamo guardando con interesse al Portogallo e alla Finlandia per offrire nuove esperienze. Per fare ciò siamo pronti ad assumere nel 2023 altre 70 persone e a varare un nuovo modello di governance, immaginato secondo una logica sempre più orizzontale e con una maggiore partecipazione democratica. Al tavolo del Cda, ad esempio, siederà un membro interno scelto dai dipendenti. Sarà istituita una Community che avrà il compito di implementare nei quotidiani processi lavorativi i valori aziendali, l’ufficio HR lavorerà sempre più su una gestione per obiettivi attingendo alle logiche della partecipazione e della responsabilità. Rientrano in questa impostazione le recenti scelte di welfare che hanno voluto premiare l’intero team di lavoro al di là del perfetto raggiungimento numerico dei risultati attesi. In fondo ha ragione Antoine de Saint-Exupery quando dice che “La perfezione si raggiunge non quando non c’è più niente da aggiungere, ma quando non vi è più niente da togliere.

* Ad e presidente di FMTS Group