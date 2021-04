Fmts, intesa con il Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia. Obiettivo: rilanciare la filiera agroalimentare del Meridione

Formazione ed innovazione, driver per la ripartenza della filiera agroalimentare del Mezzogiorno. È stata siglata a Catania un’importante partnership tra il Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia ed Fmts Group che punta dritto ad un obiettivo di medio-lungo periodo: rafforzare i pilastri della comunicazione e della cooperazione tra le imprese anche attraverso percorsi di formazione dedicati.

La sfida principale è di rispondere alla crisi dovuta alla pandemia con un’azione programmatica congiunta. Così sono stati messi nero su bianco i punti sui quali investire per sostenere ulteriormente la produzione agrumicola siciliana nel suo ruolo di traino per il settore. Ad oggi, infatti, il Distretto conta al suo interno 50 imprese della filiera agrumicola siciliana, 5 Consorzi e Associazioni di Tutela Dop e Igp nonché 32 enti. I dati Ismea 2019 su 2018 parlano di 42.500 aziende per un fatturato di 532 milioni di euro (Produzione Lorda Vendibile). L’incontro con Fmts Group consente di creare nuove sinergie e pianificare in un’ottica di più ampia cooperazione. Dodici sono le aziende che costituiscono il gruppo Fmts con 220 risorse interne; le ore di formazione erogate sono più di 300mila per un valore di progetti approvati pari a 54 milioni; nel Mezzogiorno d’Italia Fmts è presente oltre che in Campania anche in Basilicata, in Puglia, in Calabria e in Sicilia.

A completare l’accordo sottoscritto qualche giorno fa c’è la collaborazione con In Cibum, la Scuola di Alta Formazione Gastronomica che fa capo ad Fmts Group e che rappresenta un’eccellenza del Sud Italia per la formazione sul mondo food.

Con la firma del documento la presidente del Distretto, Federica Argentati, (agronomo, siciliana) e Giuseppe Melara presidente e Ad di Fmts Group hanno dato ufficialmente il via ad un nuovo corso. “Questa sinergia – ha spiegato Federica Argentati – nasce dalla volontà di ampliare le connessioni della filiera agrumicola siciliana, allargando la platea di interazioni virtuose del Distretto Agrumi di Sicilia, in questo caso con la rete di Fmts Group. Il valore aggiunto, oltre alla formazione continua per gli addetti della filiera siciliana tramite i progetti di In Cibum dedicati al food, sarà l’opportunità, di declinare la comunicazione delle nostre eccellenze Dop, Igp e Bio attraverso i canali dell’enogastronomia made in Italy, celebrata e apprezzata in tutto il mondo”. Per Giuseppe Melara la firma è “solo l’inizio di un percorso che vuole guardare lontano: “Siamo sempre più consapevoli – ha detto – che i prodotti di eccellenza sono gli ambasciatori dei territori. Con questa firma diamo inizio ad un progetto culturale che punta ad una innovazione vera e concreta. Per raggiungere questo obiettivo è necessario investire in percorsi formativi che siano in grado di dare valore alle singole realtà e successivamente alla loro cooperazione. Il Mezzogiorno è una terra plurale, il luogo delle contaminazioni culturali ed è da questi tesori immateriali che è possibile ripartire immaginando percorsi sfidanti all’insegna dell’innovazione”.