Fmts, uno sportello per aiutare e donne svantaggiate a trovar lavoro: domani la presentazione

Aiutare e sostenere le donne, che vivono condizioni di svantaggio, a trovare un lavoro. È questa la finalità dello sportello di orientamento che a breve nascerà presso l’Hub di Fmts Group (via Leonardo Da Vinci 15 – Pontecagnano), su iniziativa di Fortis, l’associazione senza scopo di lucro che fa riferimento al gruppo, e che prende il via in Campania con Differenza Donna. Le associazioni e i centri che ne volessero far parte possono contattare la segreteria scrivendo a info@associazionefortis.org. L’obiettivo per il prossimo futuro è di replicare il modello anche presso le altre sedici sedi italiane.

Mercoledì 22 novembr, dalle ore 15, ci sarà la presentazione ufficiale, proprio negli spazi di Fmts. In quest’occasione ci sarà la tavola rotonda sulla violenza economica. L’evento, organizzato per la Giornata Contro la Violenza sulle Donne”, è valido anche come corso di aggiornamento per i giornalisti ed ha il patrocinio della Commissione Pari Opportunità dell’Ordine dei Giornalisti della Campania.

Dopo i saluti di Giuseppe Melara, presidente Fmts Group; Ottavio Lucarelli, presidente Odg Campania; Titti Improta, presidente Cpo Odg Campania e Roberto Sarrocco, presidente di Fortis, seguiranno gli interventi di Maria Garofano, attiva in

Campania sui Centri Leucosia, Anna Borsa e Aretusa di Differenza Donna; Liliana Bonadies, vice presidente della Commissione Pari Opportunità dell’Odcec, e Deborah Morriello, unstoppable women direttrice di In Cibum Lab. Le conclusioni saranno affidate a Grazia Biondi, presidente dell’associazione Manden, che illustrerà l’Osservatorio sulla Violenza Economica che può rappresentare un’importante opportunità di rete tra le tante associazioni che da anni lavorano per aiutare le donne a dire “basta” alla violenza e riprendersi in mano la propria vita. A moderare sarà Francesca Salemme, giornalista.

Alle 15.22 (orario simbolo scelto per ricordare il numero di telefono nazionale di pubblica utilità, attivato nel 2006 dal Dipartimento per le Pari Opportunità – Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito da Differenza Donna) ci sarà un’iniziativa artistica altrettanto simbolica con il coinvolgimento dell’illustratrice salernitana Odïle.

“L’esperienza maturata come ente di formazione per il lavoro ci ha permesso di comprendere quali sono le azioni utili da mettere in campo per essere al fianco delle donne che vivono situazioni di disagio e difficoltà – spiega Roberto Sarrocco, presidente di Fortis – oggi ci sono tanti programmi d’inserimento e reinserimento al mondo del lavoro che rappresentano una grande opportunità e poi ci sono le aziende, molte anche in Campania, e che stiamo contattando per costruire percorsi condivisi finalizzati alla causa. È il momento delle risposte e noi ci siamo per fornirle”.

Elisa Ercoli, presidente di Differenza Donna: “Le donne in Italia sono ancora fortemente discriminate. Ultimi in Europa per occupazione femminile, ultimi in Europa per la distribuzione del lavoro di cura. Per questo sappiamo che solo l’autonomia economica delle donne può ribilanciare le disparità di potere tra i generi e in Italia questa è una priorità. Perché la violenza maschile contro le donne è un fenomeno sistemico possibile solo in quanto le discriminazioni contro le donne sono così diffuse. Ci uniamo, FMTS e Differenza Donna, perché le donne abbiano l’agio di dedicarsi alla loro formazione e perché possano affermarsi con le loro competenze e grandi capacità”.