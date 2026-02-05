Focus Salute, puntate su tumore al seno e sessualità per andare oltre i tabù

ROMA (ITALPRESS) – Tumore al seno: quanto colpisce la sessualità della donna e della coppia? Quanto può essere dirompente per il sentirsi donna, la femminilità e l’erotismo, la fertilità e la possibilità di avere un figlio? Perché dopo la diagnosi di tumore si separa il 25% delle coppie (AIOM, 2024), se è lei che ha il cancro, e solo il 3-7% se il tumore colpisce lui? 924.500 donne italiane, che hanno ben superato ii tumore al seno, hanno pagato in solitudine un prezzo molto alto proprio sul fronte dell’intimità e del piacere sessuale. L’oncologia medica e chirurgica hanno fatto progressi straordinari, con ulteriore aumento della sopravvivenza del 20% negli ultimi 8 anni. Purtroppo invece la sessualità, della donna e della coppia, dopo tumore al seno, resta ancora un tabù. E’ urgente e prioritario superarlo. Per questo la Professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, con solida esperienza in sessuologia medica, dedica una serie strutturata di video di Focus salute, format di Italpress, ad approfondire le ragioni fisiche ed emotive per cui il tumore al seno può colpire al cuore la sessualità della donna e della coppia.

Per il tumore in sé, che colpisce l’organo principe della femminilità; per la chirurgia, che può ledere l’erotismo di areola e capezzolo, essenziale per l’eccitazione in oltre l’80% delle donne, ancor più dopo mastectomia; per gli effetti delle lesioni cutanee e nervose da radioterapia; per i danni a lungo termine da chemioterapia e da terapie adiuvanti, che insieme possono azzerare desiderio ed eccitazione, causare secchezza vaginale, dolore ai rapporti e cistiti, e appannare l’orgasmo. L’obiettivo è suggerire strategie multimodali efficaci, basate sull’evidenza scientifica e l’esperienza clinica, per prevenire e curare l’impatto del tumore al seno sulla sessualità, e per favorire una conversazione costruttiva tra la donna e i diversi professionisti della salute in oncologia, affinché una più luminosa sessualità sia il fiore all’occhiello di terapie oncologiche che salvano la vita.

