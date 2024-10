Focus Salute – Tattoo, il lato oscuro

MILANO (ITALPRESS) – Il tatto comporta una modifica permanente del proprio corpo. Non solo della pelle, perché il tattoo può condizionare la qualità e l’intensità della risposta immunitaria, con conseguenze spesso impensate . Oltre 7.000.000 di persone si sono fatte uno o più tattoo in Italia: con quali rischi, a breve e lungo termine? E ben il 24% vorrebbe togliersi un tattoo precedente. Nel cinquantacinquesimo numero di Focus Salute, format di Italpress, Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza il lato oscuro dei tattoo, per stimolare una scelta più consapevole e sicura.

