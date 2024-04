Focus sulla sicurezza nei cantieri, seminario di aggiornamento a Napoli con Opn Ebinail

Si è svolto a Napoli il III° seminario di aggiornamento per la salute e sicurezza nei Cantieri, organizzato dal Gruppo “Coordinatori per la Sicurezza, Rspp e Dintorni”. Questo seminario ha segnato un importante momento di confronto e condivisione nel campo della sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro. Con relatori di spessore e un pubblico attento e partecipe, l’evento si è concentrato sull’importanza della formazione, della documentazione e della risposta alle esigenze del settore.

Tra i protagonisti dell’incontro, spicca l’OPN EBINAIL, partner fondamentale dell’evento e punto di riferimento per coloro che si occupano di salute e sicurezza sul lavoro. Durante il suo intervento, l’OPN EBINAIL ha ribadito l’importanza della collaborazione nell’erogare formazione su misura, adattandola alle reali necessità delle aziende e dei lavoratori. Questo approccio mirato non solo fornisce agli operatori un attestato, ma anche gli strumenti, le conoscenze e le competenze necessarie per affrontare efficacemente le sfide sul campo, riducendo il rischio di incidenti e garantendo un ambiente di lavoro più sicuro.

In un contesto in cui le notizie tragiche di incidenti sul lavoro sono purtroppo ancora troppo frequenti, l’obiettivo dichiarato dall’OPN EBINAIL è quello di promuovere una reale riduzione degli incidenti. In questo senso, è stata lanciata una provocazione audace ma necessaria: emettere meno attestati, ma con maggiore qualità. Piuttosto che concentrarsi sulla quantità, l’attenzione è rivolta alla creazione di percorsi formativi significativi e di valore, capaci di trasmettere conoscenze approfondite e competenze pratiche che possano effettivamente fare la differenza sul campo. Questo si trasforma in un impegno e reale collaborazione tra tutti gli attori coinvolti: Consulenti, Formatori, OpnEbinail, Imprese e Lavoratori.

Nell’intervento conclusivo, l’OPN EBINAIL ribadisce che la sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro non è solo una questione di conformità normativa, ma di responsabilità sociale e di tutela della vita umana. Eventi come il Seminario “Coordinatori per la Sicurezza, Rspp e Dintorni” rappresentano un passo avanti nella promozione di una cultura della sicurezza basata sull’eccellenza, sull’innovazione e sulla condivisione delle migliori pratiche. Solo attraverso un impegno comune e un approccio integrato possiamo aspirare a un futuro in cui gli incidenti sul lavoro siano solo un triste ricordo del passato