Focus Ungheria, l’Ambasciata a Roma partecipa alla giornata sull’economia magiara

7 novembre, presso l'Accademia d'Ungheria a Roma, l'evento "Focus Ungheria"organizzato dalla Camera di Commercio Italiana per l'Ungheria, l'Ambasciata d'Ungheria in Italia con Sua Eccellenza l'Ambasciatore Adam Zoltan Kovacs e la Camera di Commercio e dell'Industria della Contea di Pest. L'incontro – di rilievo nazionale ed internazionale – ha rappresentato un'opportunità concreta per gli operatori Italiani per conoscere il sistema giuridico, fiscale e finanziario dell'Ungheria che, secondo i principali indicatori macroeconomici, vanta il più alto tasso di crescita economica tra i Paesi Europei.

L’obiettivo del Focus è stato voler dare un contributo fattivo alle possibilità di internazionalizzazione dei business italiani in Ungheria, illustrandone, grazie alla presenza di prestigiosi relatori, i molteplici vantaggi che ne fanno ad oggi un Partner economico ideale. Nel 2018 il Pil Ungherese è cresciuto del 4,9%, secondo l’Ufficio di Statistica KSH, pari a circa 137 miliardi di euro, soprattutto grazie al contributo dei settori di servizi e industriale. Per quanto riguarda il settore industriale, emerge che il comparto manifatturiero ha registrato la maggiore crescita, ad eccezione del settore dei mezzi di trasporto. Il volume degli investimenti è cresciuto del 17% e sono stati creati oltre 17.000 nuovi posti di lavoro con un salario lordo medio più alto del 40%. Il volume delle esportazioni è aumentato del 4,3%, e quello delle importazioni del 6,9%. Per il 2019 si stima che l’economia del Paese continuerà a crescere ad una media superiore di quella europea.