(Adnkronos) – Due bambini di 6 e 7 anni sono scomparsi a Manfredonia, in provincia di Foggia. Secondo le prime ricostruzioni, i due bambini potrebbero essere caduti nelle acque di un vascone profondo 3 metri utilizzato per l’irragazione. Sul posto ci sono i Vigili del Fuoco e i sommozzatori per le operazioni di soccorso.