Foggia, ordigno esplode davanti a centro anziani

Roma, 16 gen. (Adnkronos) – – Un ordigno è esploso all’alba in via Vincenzo Acquaviva, a Foggia. L’esplosione è avvenuta nei pressi della sede di una struttura per anziani. In seguito alla deflagrazione ci sono stati danni all’edificio e ad alcune auto parcheggiate. Sul posto stanno operando Vigili del Fuoco e polizia.

“L’esplosione è stata fortissima – racconta all’Adnkronos Tommaso, un residente -. Erano le cinque e quarantacinque del mattino. Hanno tremato tutti i vetri, ho pensato subito a una bomba”.