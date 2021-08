Foibe: Meloni, ‘fermare deriva Montanari, così i Talebani sono nati nelle università’

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – “I Talebani sono nati proprio con la propaganda estremista nelle università. Non è un problema di Fratelli d’Italia, è un problema per l’Italia, e mi auguro che qualcuno abbia la decenza di fermare questa pericolosa deriva”. Lo scrive Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, in un intervento su ‘Il Giornale, nel quale si sofferma sulle polemiche apertesi dopo le parole sulle Foibe di Tomaso Montanari.