Foibe: sottosegretario Sasso, ‘Montanari si dimetta, Messa intervenga’

Roma, 26 ago. (Adnkronos) – “Le foibe? Un falso storico. A dirlo non un odiatore qualunque carico di ignoranza e disprezzo della storia, non un frequentatore abituale di centri sociali ma il Rettore dell’Università per stranieri di Siena. Montanari, si vergogni”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso chiedendo a Montanari “in un sussulto di dignità, rassegnare le dimissioni da qualsiasi incarico pubblico. Se così non fosse, chiediamo alla ministra Messa di intervenire con tutti i mezzi a disposizione”.