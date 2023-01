Folla di fedeli ai funerali di Benedetto XVI: Ora sia fatto Santo

“Siamo arrivate da Bologna per essere qui oggi. Siamo partite alle 2.30, abbiamo viaggiato in pullman, siamo anche un bel gruppo. Io e la mia amica lavoriamo in una agenzia di viaggi che si occupa di eventi legati alla Chiesa, soprattutto la Curia di Bologna, i nostri clienti sono per lo più fedeli e ci piace vivere queste esperienze con loro. Facciamo anche follie, come questa. Nonostante abbia 21 anni, e Benedetto XVI era Papa quando ero poco più che adolescente, lui è sempre stato un simbolo. Ora sia fatto Santo”. Lo dicono all’Adnkronos Sofia e Irene, due tra i tanti fedeli che affollano piazza San Pietro per l’addio a Joseph Ratzinger.