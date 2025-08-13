Fondazione Artemisia attiva anche a Ferragosto, servizi gratuiti per gli over 70

ROMA (ITALPRESS) – La Presidente della Fondazione Artemisia, Mariastella Giorlandino, annuncia che la Rete Artemisia Lab, di cui la Fondazione è Ente non profit, rimarrà aperta e operativa anche nelle giornate del 14 e 15 agosto per offrire gratuitamente Elettrocardiogrammi e misurazione della pressione arteriosa a tutte le persone over 70. “In un momento dell’anno in cui la città si svuota e molti servizi rallentano, è eticamente doveroso garantire un presidio di sicurezza e assistenza per chi resta, soprattutto per i più fragili”, dichiara Mariastella Giorlandino.

“La Fondazione Artemisia, da sempre al fianco dei cittadini, sottolinea l’importanza di assicurare continuità assistenziale anche nei giorni festivi, offrendo non solo prestazioni sanitarie ma anche accoglienza, ascolto e conforto. Le strutture della Rete Artemisia Lab saranno a disposizione degli anziani anche per un consiglio, un momento di ristoro o semplicemente per sentirsi meno soli – si legge in una nota -. La Fondazione ricorda che gli anziani, memoria viva della nostra storia, rappresentano una ricchezza sociale insostituibile per il futuro delle nuove generazioni. Prendersi cura di loro significa custodire valori, esperienze e radici che alimentano il presente e orientano il domani”.

“Essere presenti nei momenti di maggiore solitudine non è solo un dovere morale, ma un atto di civiltà. La Fondazione Artemisia e la Rete Artemisia Lab ci sono, e continueranno ad esserci, accanto a chi ha più bisogno”, conclude Mariastella Giorlandino.

– Foto www.artemisiafondazione.it –

(ITALPRESS)