Fondazione Banco di Napoli, carabinieri restituiscono 100 fedi di credito e documenti storici

Giovedì 15 luglio alle ore 12 presso la Fondazione Banco di Napoli (via dei Tribunali 213) i carabinieri per la Tutela del patrimonio culturale restituiscono più di 100 fedi di credito e altri documenti storici alla Fondazione Banco di Napoli. Le bancali erano state poste illegalmente in vendita su vari siti di e-commerce e sono state recuperate dagli uomini dell’Arma. Intervengono la presidente della Fondazione Banco di Napoli, Rossella Paliotto, il comandante del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale di Napoli, Maggiore Giampaolo Brasili, e il soprintendete archivistico per la Campania, Gabriele Capone. Saranno presenti i membri del consiglio di amministrazione e del consiglio generale della Fondazione Banco di Napoli.