Fondazione Banco Napoli e Cattedra Unesco, seminario sull’arte dispersa: la giurisdizione e i casi recenti

Restituzione dei beni culturali illecitamente sottratti o spoliati, il ritorno di quelli illecitamente esportati. Venerdì 15 novembre alle 9:30 a Palazzo Ricca (Via dei Tribunali, 213), la Cattedra Unesco “Business integrity and Crime Prevention in Art and Antiquities Market” e la Fondazione Banco di Napoli, in collaborazione con la Fondazione Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale-Cnpds, e l’International Scientific and Professional Advisory Council of the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme-ISPAC, promuovono il seminario di studi dal titolo “L’arte dispersa: il quadro giuridico e la recente casistica per il recupero dei beni culturali”. L’evento coordinato da Stefano Manacorda – Università della Campania “Luigi Vanvitelli”; UNESCO Chair Holder, è incentrato sugli strumenti giuridici che consentono la riconsegna dei beni culturali illecitamente sottratti o spoliati e la restituzione di quelli illecitamente esportati, istituti che notoriamente attengono ai rapporti internazionali. Sul piano interno, una particolare attenzione è dedicata, accanto agli strumenti di natura civilistica, al ricorso crescente alle misure penali del sequestro e della confisca. Un’analisi della casistica più recente, con la presentazione delle vicende relative all’Atleta vittorioso di Lisippo, al Doriforo di Stabia e alle acquisizioni del Louvre di Abu Dhabi, viene a completare il quadro delle presentazioni. Il traffico dei beni culturali si pone al terzo posto nel mercato illecito globale ed è successivo solo a quello degli stupefacenti e delle armi. Saluti istituzionali: Orazio Abbamonte, Presidente della Fondazione Banco Napoli, Gianfranco Nicoletti Rettore dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, Raffaele Picaro Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, Stefano Manacorda. Relazioni: “Ritorno e restituzione dei beni culturali dispersi nella prospettiva internazionale”, Manlio Frigo – Università di Milano; “Il Doriforo di Stabia e la cooperazione giudiziaria internazionale”Nunzio Fragliasso – Procuratore della Repubblica, Procura di Torre Annunziata; “L’Atleta vittorioso di Lisippo: il procedimento penale e la decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo”, Stefano Manacorda; “L’affaire du Louvre. Questioni penalistiche e il rapporto promosso dal Ministero della cultura francese”, Astrid Mignon Colombet Università Sciences Po e August Debouzy; “Gli strumenti penali e il ricorso allo strumento della confisca”, Anna Maria Maugeri – Università di Catania. Conclusioni: Giovanni Melillo – Procuratore Nazionale Antimafia.