Fondazione Banco Napoli: Giacomo Matteotti e Bruno Buozzi, la mostra arriva a Napoli. Al via dal 3 marzo

Lunedì 3 marzo 2025 alle 17,30 a Napoli alla Fondazione Banco di Napoli in via dei Tribunali 213, si inaugura la mostra «Giacomo Matteotti a cento anni dal suo assassinio. La vicinanza politico-morale con Bruno Buozzi». L’evento è realizzato grazie alla Fondazione Bruno Buozzi, alla Uil Campania, alla Fondazione Banco di Napoli, a IlCartaStorie, ed è sostenuta dal Comune di Napoli nell’ambito della programmazione culturale dell’Ente. Venti pannelli e un video di circa trenta minuti prendendo spunto dalla vita di Giacomo Matteotti (la giovinezza nel polesine, la laurea in giurisprudenza all’università di Bologna, l’attività sindacale e politica, il rapimento e l’assassinio) ripercorreranno la storia italiana del primo Novecento. Dopo essere stata esposta a Rovigo (Fratta Polesine), città natale di Matteotti, Chieti, dove si svolse il processo agli assassini, Trento (Còmasine), paese di origine della famiglia Matteotti è ora esposta a Napoli dove nel 1919 Bruno Buozzi fu eletto per la prima volta deputato. Dopo i saluti del sindaco Gaetano Manfredi (in attesa di conferma), di Orazio Abbamonte, presidente Fondazione Banco di Napoli e di Marcello D’Aponte, presidente Fondazione Museo Archivio Storico del Banco di Napoli, interverranno Giorgio Benvenuto, presidente Fondazione Bruno Buozzi Ets, Giovanni Sgambati, segretario generale Uil Napoli e Campania e Marco Zeppieri, segretario comitato scientifico Fondazione Bruno Buozzi Ets. La mostra sarà aperta presso la Fondazione Banco di Napoli dal 4 al 31 marzo.

1 di 6