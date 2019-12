Fondazione Cannavaro Ferrara, al via il lancio del primo calendario

Un modo per comunicare iniziative importanti, per condividere un gesto di generosità di tanti volti noti, la giusta occasione per rendere partecipe a questo progetto di solidarietà ognuno di noi. E’ il pensiero che ha animato la Fondazione Cannavaro Ferrara che per il primo anno ha realizzato un calendario a favore del progetto sociale “Un’ambulanza per la vita”.

La Fondazione Cannavaro Ferrara (https://www.fondazionecannavaroferrara.it/), opera dal 2005 con l’obiettivo di fornire un concreto sostegno alla città di Napoli grazie alle sinergie di tre campioni partenopei, i fratelli Fabio e Paolo Cannavaro e Ciro Ferrara. In 15 anni di attività ha conseguito grandi risultati con interventi mirati in diversi ambiti, dallo sport all’aggregazione, all’educazione e al lavoro, fino alla salute e alla riqualificazione di spazi.

Per questo ennesimo importante progetto sono stati coinvolti alcuni personaggi popolari che si sono distinti in varie discipline: la conduttrice Veronica Maya, l’attore Luca Capuano, l’attrice Miriam Candurro, l’attore Alessandro Preziosi, l’attrice Cristina Donadio, il campione di nuoto Massimiliano Rosolino. Tutti napoletani e ciascuno protagonista di uno scatto del calendario 2020 alternato ai vari progetti sostenuti dalla Fondazione. Sei progetti e sei volti popolari.

Location degli scatti del calendario, il campo sportivo, che ha riunito in una sorta di “match del cuore” le due città di Napoli e Roma. Si ringrazia per la grande disponibilità Giovanni Improta del Centro sportivo Francesco Denza e Gian Marco Mezzasoma del Flaminio Real, i campi sportivi che hanno concesso gli spazi per gli scatti la cui ideazione e coordinamento sono stati curati da Le Mille Me Communication, progettazione di Mia Communication e foto di Romolo PIzi. Un ringraziamento speciale anche ai talent che hanno partecipato prestando il loro volto per una giusta causa. Il riconoscimento più alto va allo sponsor Smeraglia Luxury Clinic, clinica di Chirurgia Plastica ed Estetica che accoglie pazienti provenienti da tutta Italia e dall’estero per affidarsi alle cure e alla professionalità del Dott. Prof. Silvio Smeraglia. “Chi migliora esternamente subisce una sorta di miglioramento interiore”, questo il credo di Smeraglia che lo ha spinto a formare intorno a lui un team altamente specializzato dove trova spazio la Medicina Estetica, la Chirurgia Plastica ma anche la Tricologia e il Benessere inteso nel senso più ampio del termine.

Special thanks anche a My Style Bags, brand di borse e accessori personalizzati, che ha donato a ciascun talent una bag con le iniziali del nome e cognome.

Il calendario avrà una capillare distribuzione per sostenere e attirare massima attenzione all’urgenza del progetto Un’ambulanza per la vita che mira all’acquisto di un mezzo di soccorso per il trasporto neonatale di emergenza a beneficio di tutta la Regione Campania. Il progetto nasce dalla volontà di rispondere all’accorata denuncia del Prof. Francesco Raimondi, Direttore del Reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale e Responsabile Servizio di Trasporto di Emergenza Neonatale dell’A.O.U. Federico II di Napoli: di quattro ambulanze che dovrebbero coprire il territorio di Napoli, Salerno e province, solo un mezzo di soccorso è attivo 24 ore su 24 con base al Policlinico Federico II.

Da qui l’importanza di un intervento da parte di tutti a cui è richiesta una partecipazione con il cuore a favore di un tema improrogabile per la città di Napoli.