Fondazione Cariplo, 3 milioni per la ricerca contro la depressione: in arrivo il bando

Tre milioni di euro contro la depressione, che da fonti Eurostat colpisce 3,5 milioni di persone in Italia e oltre 35 milioni in Europa, e che secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) diventerà nel 2020 la malattia più diffusa sul pianeta dopo le patologie cardiovascolari. La nuova iniezione di fondi arriva da Fondazione Cariplo, che annuncia il Bando “Sindrome ansioso-depressiva: prevenzione, diagnosi precoce e terapia personalizzata”, per sostenere “iniziative volte alla comprensione dei meccanismi biologici e fisiopatologici alla base dei disturbi dell’umore, che integrino ricerca di laboratorio e ricerca clinica”.

Sul fronte Ricerca scientifica, ricorda una nota, Fondazione Cariplo ha erogato negli ultimi 28 anni oltre 520 milioni di euro per più di 2.500 iniziative. Grazie ai progetti finanziati, sono stati inseriti oltre 6 mila ricercatori dal 1991 ad oggi. “Con il nuovo Bando sulla depressione – dichiara Carlo Mango, direttore Area Ricerca scientifica della Fondazione – ci occuperemo di un fenomeno che affligge persone di tutte le età, ulteriormente aggravato dalla percezione sociale dell’affezione, vista come uno stigma e negata in primis dal malato. Questo atteggiamento porta a un pericoloso allungarsi dell’iter diagnostico, rendendo ancor più difficoltosa la terapia. Sostenendo la collaborazione tra ricercatori di base e clinici, contribuiremo a una miglior conoscenza dei meccanismi di malattia a vantaggio dei pazienti”.