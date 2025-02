Fondazione Cariplo, “Porte Aperte” per gli oratori e i giovani

Iniziativa con le 16 Fondazioni di comunità e Fondazione Vismara

Milano, 24 feb. (askanews) – Oltre 3,2 milioni di euro a sostegno di 50 progetti: questi i numeri della prima edizione del bando Porte Aperte, lo strumento lanciato a marzo 2024 da Fondazione Cariplo, in collaborazione con Fondazione Peppino Vismara e le 16 Fondazioni di Comunità, per rispondere ai bisogni educativi, di socializzazione e di protagonismo di preadolescenti, adolescenti e giovani attraverso la valorizzazione degli oratori. Ora le fondazioni hanno lanciato a Milano la seconda edizione del bando.”L’obiettivo è sempre lo stesso – ha detto ad askanews Giovanni Azzone, presidente di Fondazione Cariplo – cioè fare in modo da aiutare i nostri giovani non solo a essere parte di una comunità, ma di sentirsi parte di una comunità. Abbiamo bisogno di tanti strumenti: gli oratori soprattutto in Lombardia nel nostro territorio sono un luogo forte di integrazione che si trova però a competere con tanti altri stimoli che hanno i ragazzi. Allora avere un luogo fisico che può generare solidarietà, senso di appartenenza, ci sembra importante. L’obiettivo è proprio in questi primi e in quelli del secondo anno è avere un ventaglio di esperienze diverse per cercare di capire quali di questi possono essere maggiormente di successo e scalarle in modo più ampio”.Il bando ha riscontrato grade interesse da parte dei territori, anche superiore alle aspettative, con oltre 160 progetti pervenuti. “Ci aspettiamo che gli oratori sfruttino questa occasione – ha aggiunto Carmine Guanci, direttore della Fondazione Peppino Vismara – questa opportunità per dotarsi di risorse, ma soprattutto per allargare la propria operatività alle comunità di riferimento, ai territori, non chiudendosi dentro le mura degli oratori ma aprendosi alle collaborazioni con altre agenzie educative che hanno a cuore il benessere dei giovani e degli adolescenti. Dobbiamo unire le forze perché lo scenario che abbiamo fuori richiede la capacità di andare oltre i confini che hanno contraddistinto in passato l’opera di certe istituzioni”.Per farlo, queste le caratteristiche della seconda edizione del bando annunciate da Fondazione Cariplo: “La seconda edizione del band Porte Aperte – ha concluso Elena Battiello, referente del bando Porte aperte – va in forte continuità con la prima edizione, gli obiettivi rimangono gli stessi, quindi promuovere spazi attrattivi, aperti, accessibili per preadolescenti, adolescenti e giovani sollecitando anche la responsabilità educativa di tutta la comunità, quindi anche degli adulti. I destinatari del bando saranno come l’anno scorso partenariati minimi tra una parrocchia con oratorio e almeno un altro soggetto; il budget a disposizione è di 2 milioni e 300 mila euro e la scadenza è il 16 aprile 2025”. Ai progetti potrà essere destinato un contributo compreso tra 30.000 euro e 60.000 euro, non superiore al 90% dei costi totali. Sono previsti contributi sino ad un massimo di 120.000 euro per “progetti di sistema”, ovvero progettazioni che coinvolgano almeno 10 oratori.