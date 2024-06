Fondazione Carlo Mendozzi, al via le candidature per la seconda edizione del Self m-AID Award

La Fondazione Carlo Mendozzi ETS è lieta di annunciare l’apertura delle candidature per la seconda edizione del Self m-AID Award nel settore della gelateria e pasticceria. Questo premio, promosso dalla Fondazione Carlo Mendozzi ETS, si propone di sostenere e riconoscere giovani talenti con un forte spirito manageriale che abbiano avviato un’attività imprenditoriale basandosi sulle proprie risorse e idee innovative.

Il Self m-AID Award rappresenta un’opportunità unica per gli studenti di Istituti Alberghieri Statali o Parificati/Privati e scuole di pasticceria professionale di distinguersi e ottenere un sostegno tangibile per le loro iniziative imprenditoriali. Per questa edizione si aggiunge infatti un premio speciale rivolto agli studenti proprio per valorizzare i giovani talenti del settore.

Self m-AID Award nasce proprio con l’obiettivo di valorizzare e promuovere l’innovazione, l’etica, la sostenibilità e lo spirito imprenditoriale nel settore della gelateria e pasticceria.

Il bando di partecipazione è aperto ad imprenditori e agli studenti che soddisfano i criteri di inclusione specificati dalla Fondazione. Le candidature saranno valutate da una giuria esperta secondo criteri di innovazione tecnologica, originalità del progetto o del prodotto, etica, sostenibilità, visione del futuro e capacità manageriali.

I premi in palio per la seconda edizione del Self m-AID Award nel settore gelateria e pasticceria sono i seguenti:

5.000,00€ per il 1° Classificato

2.500,00€ per il 2° Classificato

1.500,00€ per il 3° Classificato

1.000,00€ per il Giovane Talento

Le candidature dovranno essere inviate entro il 30 novembre 2024, mentre la selezione dei vincitori avverrà entro il 20 dicembre 2024. La proclamazione dei vincitori avverrà entro gennaio 2025 durante la fiera SIGEP di Rimini.

Per partecipare e per ulteriori informazioni sui requisiti di candidatura e le modalità di presentazione della domanda, si prega di visitare il sito web della Fondazione Carlo Mendozzi ETS all’indirizzo https://www.fondazionecarlomendozzi.org.

“Self m-AID Award giunge alla sua seconda edizione e conferma la sua natura di evento annuale. Come Fondazione, ci impegniamo a valorizzare il talento dei giovani imprenditori del settore, e quest’anno, per la prima volta, anche dei giovanissimi, grazie al premio speciale – afferma Paola Mendozzi della Fondazione Carlo Mendozzi – Attraverso questo premio, intendiamo contribuire e sostenere i giovani nei loro progetti e idee innovative. Non vediamo l’ora di scoprire le proposte che giungeranno per questa edizione. È stimolante osservare quanto possano essere promettenti le idee di coloro che realizzano progetti mirati al futuro e agiscono con autonomia, proprio come suggerisce l’acronimo di self-made”.