Fondazione Cassa Rurale Battipaglia, ecco il nuovo Cda. Federico Del Grosso confermato presidente

Si è insediato il nuovo Consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa Rurale Battipaglia , nata per volontà di Banca Campania Centro per promuovere lo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio. Rinnovato l’incarico di Presidente a Federico Del Grosso, già al lavoro su nuove iniziative.

Oltre ai consiglieri confermati Rosa Maria Caprino, Roberta Del Basso, Angelo Mammone, Roberto Manzo e Giampiero Pierro, nel CdA siederanno Giuseppe Catarozzo, nominato Vicepresidente, Giuseppe Alviggi e Franco Poeta. Segretario Generale: Marco Sprocati. Revisore dei conti: Carlo Palumbo.

Tra i progetti più significativi del 2023, “Costituzione e Cooperazione”, caratterizzato da momenti di confronto su legalità e comunicazione rivolto ai giovani studenti in collaborazione con il Liceo Medi e il Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione dell’Università degli Studi di Salerno, e dall’incontro – in occasione dei Premi Scolastici di Banca Campania Centro – del magistrato e saggista Nicola Gratteri. Sulla scia della valorizzazione del territorio e dei giovani si è posto il documentario ‘A Chiana realizzato nell’ambito di Linea d’Ombra Festival, un progetto speciale per riscoprire la storia e i luoghi della Piana del Sele, così ricca di risorse e potenzialità. Insieme a Banca Campania Centro e Sportellò Rosa Aps e con il patrocinio di iDEE – Associazione delle Donne del Credito Cooperativo e della Federazione Banche di Comunità Campania Calabria, è tra i soggetti promotori del progetto “Cassette rosse in BCC”, che si propone di contrastare la violenza sulle donne.

“Il 2023 – ha dichiarato Del Grosso – è stato un anno importante grazie alle tante attività messe in campo con il supporto del Presidente di Banca Campania Centro Camillo Catarozzo e del Direttore Generale Fausto Salvati, e alle relazioni che abbiamo consolidato con Università, fondazione e associazioni, Confindustria, ordini professionali e numerose organizzazioni. Per il nuovo anno puntiamo ancora di più sulla forza del network. Abbiamo già in programma iniziative che coinvolgeranno i giovani e il mondo delle associazioni, a cui sarà destinato un progetto per favorirne la crescita con un sostegno concreto alle loro idee. La Fondazione punta nel 2024 a confermare e rafforzare il suo ruolo nella valorizzazione dei giovani e del talento e nella promozione della cultura come veicolo di sviluppo territoriale”.