Fondazione Cdp a fianco degli ospedali ucraini: oltre 700 mila euro per nuove apparecchiature

Sostenere la popolazione ucraina e rafforzare la continuità dei servizi sanitari. Sono questi gli obiettivi dell’iniziativa di solidarietà promossa da Fondazione CDP, l’ente non profit del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, finalizzata all’acquisto di apparecchiature diagnostiche per gli ospedali del Paese.
La donazione da oltre 700 mila euro, alla quale hanno contributo diverse aziende e fondazioni italiane, è stata ora erogata. Le risorse hanno consentito l’acquisto di 10 dispositivi medici, con un focus specifico sull’ambito materno-infantile. Tra queste, sistemi ecografici di alta gamma per la gravidanza e la ginecologia, dotati di sonde specialistiche, a cui si affianca un sistema radiologico mobile.
Nel dettaglio all’iniziativa di solidarietà hanno contribuito:
- Ansaldo Energia
- Autostrade per l’Italia
- Fondazione Fincantieri ETS
- Fondazione Poste Insieme (Gruppo Poste Italiane)
- Fondazione Snam ETS
- Fondazione Terna
- Fondazione TIM
- Italgas
- Leonardo Spa
- Nexi
- Open Fiber
- SACE
- Società del Gruppo CDP
- Webuild
Grazie alla sinergia con il Dipartimento della Protezione Civile, impegnato nel coordinamento operativo e logistico delle operazioni, e le Regioni Toscana e Veneto, che hanno reso disponibili le apparecchiature, le forniture saranno consegnate agli ospedali destinatari a partire dall’inizio di luglio.