Fondazione Cdp a fianco degli ospedali ucraini: oltre 700 mila euro per nuove apparecchiature

Sostenere la popolazione ucraina e rafforzare la continuità dei servizi sanitari. Sono questi gli obiettivi dell’iniziativa di solidarietà promossa da Fondazione CDP, l’ente non profit del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, finalizzata all’acquisto di apparecchiature diagnostiche per gli ospedali del Paese.

La donazione da oltre 700 mila euro, alla quale hanno contributo diverse aziende e fondazioni italiane, è stata ora erogata. Le risorse hanno consentito l’acquisto di 10 dispositivi medici, con un focus specifico sull’ambito materno-infantile. Tra queste, sistemi ecografici di alta gamma per la gravidanza e la ginecologia, dotati di sonde specialistiche, a cui si affianca un sistema radiologico mobile.

Nel dettaglio all’iniziativa di solidarietà hanno contribuito:

Ansaldo Energia

Autostrade per l’Italia

Fondazione Fincantieri ETS

Fondazione Poste Insieme (Gruppo Poste Italiane)

Fondazione Snam ETS

Fondazione Terna

Fondazione TIM

Italgas

Leonardo Spa

Nexi

Open Fiber

SACE

Società del Gruppo CDP

Webuild

Grazie alla sinergia con il Dipartimento della Protezione Civile, impegnato nel coordinamento operativo e logistico delle operazioni, e le Regioni Toscana e Veneto, che hanno reso disponibili le apparecchiature, le forniture saranno consegnate agli ospedali destinatari a partire dall’inizio di luglio.