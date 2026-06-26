Fondazione Cdp a fianco degli ospedali ucraini: oltre 700 mila euro per nuove apparecchiature

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ildenaro.it
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Sostenere la popolazione ucraina e rafforzare la continuità dei servizi sanitari. Sono questi gli obiettivi dell’iniziativa di solidarietà promossa da Fondazione CDP, l’ente non profit del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, finalizzata all’acquisto di apparecchiature diagnostiche per gli ospedali del Paese.

La donazione da oltre 700 mila euro, alla quale hanno contributo diverse aziende e fondazioni italiane, è stata ora erogata. Le risorse hanno consentito l’acquisto di 10 dispositivi medici, con un focus specifico sull’ambito materno-infantile. Tra queste, sistemi ecografici di alta gamma per la gravidanza e la ginecologia, dotati di sonde specialistiche, a cui si affianca un sistema radiologico mobile.

Nel dettaglio all’iniziativa di solidarietà hanno contribuito:

  • Ansaldo Energia
  • Autostrade per l’Italia
  • Fondazione Fincantieri ETS
  • Fondazione Poste Insieme (Gruppo Poste Italiane)
  • Fondazione Snam ETS
  • Fondazione Terna
  • Fondazione TIM
  • Italgas
  • Leonardo Spa
  • Nexi
  • Open Fiber
  • SACE
  • Società del Gruppo CDP
  • Webuild

Grazie alla sinergia con il Dipartimento della Protezione Civile, impegnato nel coordinamento operativo e logistico delle operazioni, e le Regioni Toscana e Veneto, che hanno reso disponibili le apparecchiature, le forniture saranno consegnate agli ospedali destinatari a partire dall’inizio di luglio.

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