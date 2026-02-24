Fondazione Cdp, piano di aiuti sanitari all’Ucraina per il suo 5° anno di guerra: ecco le aziende aderenti

Nel quarto anniversario dell’aggressione russa all’Ucraina, la Fondazione Cdp promuove una nuova iniziativa di solidarietà a sostegno della popolazione colpita dal conflitto. L’ente non profit del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti coordina un progetto finalizzato all’acquisto di apparecchiature diagnostiche destinate agli ospedali ucraini.
I macchinari saranno indirizzati in particolare ai reparti materno-infantili e consegnati a strutture sanitarie situate in aree duramente colpite dagli attacchi russi, dove l’emergenza sanitaria continua a rappresentare una delle criticità più rilevanti.
Il coordinamento operativo e il ruolo delle Regioni
All’iniziativa collaborano il Dipartimento della Protezione Civile, impegnato nel coordinamento operativo e logistico delle operazioni, e le Regioni Toscana e Veneto, che hanno messo a disposizione le apparecchiature.
L’intervento si inserisce nel quadro delle azioni di supporto umanitario attivate negli ultimi anni e punta a rafforzare la capacità diagnostica delle strutture sanitarie ucraine, con particolare attenzione alla tutela di madri e bambini.
Le aziende e le fondazioni aderenti
Al progetto hanno aderito numerose realtà del panorama industriale e finanziario italiano. Nel dettaglio, l’iniziativa ha ricevuto il sostegno di:
-
Ansaldo Energia
-
Autostrade per l’Italia
-
Ferrovie dello Stato Italiane
-
Fondazione Fincantieri
-
Fondazione Snam ETS
-
Fondazione Terna
-
Fondazione Tim
-
Gruppo Poste Italiane
-
Italgas
-
Leonardo Spa
-
Nexi Spa
-
Open Fiber
-
Sace
-
Società del Gruppo CDP
-
Webuild
Un’adesione ampia che consolida una rete di collaborazione tra pubblico e privato con l’obiettivo di fornire un contributo concreto alle strutture sanitarie ucraine in un momento ancora segnato dalla guerra.