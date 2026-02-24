Fondazione Cdp, piano di aiuti sanitari all’Ucraina per il suo 5° anno di guerra: ecco le aziende aderenti

Nel quarto anniversario dell’aggressione russa all’Ucraina, la Fondazione Cdp promuove una nuova iniziativa di solidarietà a sostegno della popolazione colpita dal conflitto. L’ente non profit del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti coordina un progetto finalizzato all’acquisto di apparecchiature diagnostiche destinate agli ospedali ucraini.

I macchinari saranno indirizzati in particolare ai reparti materno-infantili e consegnati a strutture sanitarie situate in aree duramente colpite dagli attacchi russi, dove l’emergenza sanitaria continua a rappresentare una delle criticità più rilevanti.

Il coordinamento operativo e il ruolo delle Regioni

All’iniziativa collaborano il Dipartimento della Protezione Civile, impegnato nel coordinamento operativo e logistico delle operazioni, e le Regioni Toscana e Veneto, che hanno messo a disposizione le apparecchiature.

L’intervento si inserisce nel quadro delle azioni di supporto umanitario attivate negli ultimi anni e punta a rafforzare la capacità diagnostica delle strutture sanitarie ucraine, con particolare attenzione alla tutela di madri e bambini.

Le aziende e le fondazioni aderenti

Al progetto hanno aderito numerose realtà del panorama industriale e finanziario italiano. Nel dettaglio, l’iniziativa ha ricevuto il sostegno di:

Ansaldo Energia

Autostrade per l’Italia

Ferrovie dello Stato Italiane

Fondazione Fincantieri

Fondazione Snam ETS

Fondazione Terna

Fondazione Tim

Gruppo Poste Italiane

Italgas

Leonardo Spa

Nexi Spa

Open Fiber

Sace

Società del Gruppo CDP

Webuild

Un’adesione ampia che consolida una rete di collaborazione tra pubblico e privato con l’obiettivo di fornire un contributo concreto alle strutture sanitarie ucraine in un momento ancora segnato dalla guerra.