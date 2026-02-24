Fondazione Cdp, piano di aiuti sanitari all’Ucraina per il suo 5° anno di guerra: ecco le aziende aderenti

Nel quarto anniversario dell’aggressione russa all’Ucraina, la Fondazione Cdp promuove una nuova iniziativa di solidarietà a sostegno della popolazione colpita dal conflitto. L’ente non profit del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti coordina un progetto finalizzato all’acquisto di apparecchiature diagnostiche destinate agli ospedali ucraini.

I macchinari saranno indirizzati in particolare ai reparti materno-infantili e consegnati a strutture sanitarie situate in aree duramente colpite dagli attacchi russi, dove l’emergenza sanitaria continua a rappresentare una delle criticità più rilevanti.

Il coordinamento operativo e il ruolo delle Regioni

All’iniziativa collaborano il Dipartimento della Protezione Civile, impegnato nel coordinamento operativo e logistico delle operazioni, e le Regioni Toscana e Veneto, che hanno messo a disposizione le apparecchiature.

L’intervento si inserisce nel quadro delle azioni di supporto umanitario attivate negli ultimi anni e punta a rafforzare la capacità diagnostica delle strutture sanitarie ucraine, con particolare attenzione alla tutela di madri e bambini.

Le aziende e le fondazioni aderenti

Al progetto hanno aderito numerose realtà del panorama industriale e finanziario italiano. Nel dettaglio, l’iniziativa ha ricevuto il sostegno di:

  • Ansaldo Energia

  • Autostrade per l’Italia

  • Ferrovie dello Stato Italiane

  • Fondazione Fincantieri

  • Fondazione Snam ETS

  • Fondazione Terna

  • Fondazione Tim

  • Gruppo Poste Italiane

  • Italgas

  • Leonardo Spa

  • Nexi Spa

  • Open Fiber

  • Sace

  • Società del Gruppo CDP

  • Webuild

Un’adesione ampia che consolida una rete di collaborazione tra pubblico e privato con l’obiettivo di fornire un contributo concreto alle strutture sanitarie ucraine in un momento ancora segnato dalla guerra.

