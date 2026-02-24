Fondazione Con il Sud, 8 mln contro lo spopolamento del Meridione: 260 comuni coinvolti

La sfida è chiara: fermare l’emorragia demografica che svuota i piccoli comuni del Mezzogiorno. E farlo con strategie integrate di sviluppo locale, mettendo insieme enti pubblici e Terzo settore. La Fondazione Con il Sud ha selezionato quattro territori che accedono alla seconda fase del bando “Riabitare il Sud”, iniziativa sperimentale che mette a disposizione 8 milioni di euro per interventi di rigenerazione demografica e rivitalizzazione delle comunità meridionali.

Le aree ammesse alla fase di co-progettazione sono le Madonie in Sicilia, la Locride in Calabria, il Cilento e il Sannio in Campania.

Una partecipazione ampia: 57 proposte e 260 comuni coinvolti

Il bando, rivolto a piccoli comuni e organizzazioni di Terzo settore di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, ha registrato una risposta significativa: 57 candidature, capaci di coinvolgere 260 comuni e 204 enti del Terzo settore.

I criteri erano stringenti: ogni proposta doveva riguardare un’area composta da almeno tre comuni confinanti, con una popolazione complessiva non superiore a 20 mila abitanti e con la presenza attiva di un SAI, il Sistema di accoglienza e integrazione.

Tra tutte le proposte presentate, quattro sono state ammesse alla seconda fase, quella della progettazione esecutiva.

I territori selezionati

Nel dettaglio, in Sicilia è stata selezionata l’area delle Alte Madonie, in provincia di Palermo: sette piccoli comuni – Petralia Soprana, Gangi, Polizzi Generosa, Petralia Sottana, Blufi, Geraci Siculo e Castellana Sicula – per un totale di poco più di 19 mila abitanti.

In Calabria, nella Locride (provincia di Reggio Calabria), sono coinvolti tre comuni: Camini, Stignano e Caulonia, per oltre 8 mila residenti complessivi.

In Campania, nel Cilento (provincia di Salerno), l’area comprende Ceraso, Ascea, Novi Velia e San Mauro La Bruca, con una popolazione di quasi 11 mila abitanti.

Sempre in Campania, nel Sannio (provincia di Benevento), il progetto interessa dieci comuni: Baselice, Foiano di Val Fortore, Molinara, San Marco dei Cavoti, Pesco Sannita, Pietrelcina, Fragneto L’Abate, Campolattaro, Morcone e Sassinoro, per un totale di oltre 19 mila abitanti.

Consiglio: “Serve un’alleanza pubblico-privato sociale”

“La risposta dei territori all’iniziativa sperimentale che abbiamo messo in campo ci dà speranza e fiducia verso la volontà e la capacità di mettersi insieme, creare alleanze pubblico-privato sociale per favorire la rigenerazione demografica e rendere attrattivi i territori per chi decide di restare, tornare, arrivare o fermarsi al Sud”, sottolinea Stefano Consiglio, presidente della Fondazione Con il Sud.

“Nonostante i criteri stringenti, c’è stata una partecipazione significativa. Tutte le comunità coinvolte, al di là delle quattro che accedono alla seconda fase, meritano un grande plauso ma anche l’attenzione delle istituzioni per il grande sforzo di immaginare un futuro diverso dallo spopolamento e di superare le criticità con visione e pragmatismo, costruendo prospettive per giovani e comunità locali”.

Il 4 marzo è prevista una riunione con i rappresentanti dei partenariati non ammessi alla seconda fase, per valutare possibili iniziative utili ad attivare processi di rigenerazione demografica anche in altre aree del Sud.

Dalla manifestazione di interesse alla progettazione esecutiva

Il bando si articola in due fasi. La prima, appena conclusa, prevedeva la presentazione di una manifestazione di interesse con l’indicazione del gruppo promotore, della strategia pluriennale di rivitalizzazione del territorio e delle azioni da avviare nel breve e medio termine.

Ora si apre la fase di progettazione esecutiva: in ciascuno dei quattro territori sarà attivato un gruppo di coordinamento territoriale composto dai referenti degli enti promotori e dai collaboratori della Fondazione, inclusi consulenti esperti. I progetti esecutivi saranno approvati entro la fine del 2026.

“Riabitare il Sud” è una delle principali azioni strategiche del piano triennale 2025-2027 della Fondazione Con il Sud. L’obiettivo è contrastare i processi di spopolamento che colpiscono le regioni meridionali. I numeri raccontano il problema senza sconti: tra il 2001 e il 2023 il Mezzogiorno ha perso 730 mila residenti. E secondo lo scenario “medio” delle stime demografiche, nel 2080 il Sud potrebbe contare 8 milioni di abitanti in meno, contro i 5,2 milioni del Centro-Nord, con un calo concentrato soprattutto nelle fasce più giovani della popolazione.

La partita è aperta. Ma il tempo, questo sì, non gioca a favore.