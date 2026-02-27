Fondazione con il Sud, Riabitare il Sud: il Cilento ammesso alla seconda fase: 2 mln per la co-progettazione

Il Cilento accede alla seconda fase, quella della co-progettazione, del bando “Riabitare il Sud – Bando per lo sviluppo locale”, promosso da Fondazione con il Sud, grazie all’aggregazione dei Comuni di Ascea, Ceraso, Novi Velia e San Mauro La Bruca.

Su 57 proposte presentate a livello nazionale, quella del partenariato cilentano rientra tra le sole quattro aggregazioni selezionate in Italia per accedere alla fase decisiva, durante la quale saranno definiti i progetti esecutivi. Per questa seconda fase è prevista una dotazione complessiva di 2 milioni di euro destinata al partenariato.

Un bando contro lo spopolamento

“Riabitare il Sud” punta a contrastare lo spopolamento e a sostenere percorsi di rigenerazione demografica e sociale nelle regioni del Mezzogiorno, promuovendo nuove opportunità di sviluppo nei contesti più fragili.

L’ammissione alla co-progettazione rappresenta un passaggio strategico, perché consente ai territori selezionati di costruire interventi strutturati con risorse dedicate e una visione condivisa.

Il progetto di Ascea: identità, mare e sostenibilità

All’interno del percorso condiviso, il Comune di Ascea ha avanzato proposte mirate alla valorizzazione delle proprie vocazioni identitarie e ambientali, con un progetto integrato che parte dal mare e mette in rete cultura, educazione, formazione e tutela del territorio.

Tra le azioni proposte figurano iniziative legate al Museo del Mare di Ascea, percorsi didattici connessi alla cultura marittima, attività di tutela e valorizzazione delle tartarughe marine, oltre a interventi di formazione, scambi di buone pratiche e progetti di sostenibilità collegati alle attività del mare.

“È un risultato che parla di Cilento, di collaborazione e di visione condivisa: Comuni vicini, una stessa idea di sviluppo, un percorso da costruire insieme”, dichiara il sindaco di Ascea Stefano Sansone. “Per Ascea il mare diventa il filo conduttore di un progetto che unisce identità e futuro. L’obiettivo è lavorare su rigenerazione, opportunità e qualità della vita, perché riabitare significa rendere questi luoghi più vivi, attrattivi e capaci di trattenere energie, idee e nuove generazioni”.