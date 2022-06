Fondazione Cotec, Premio dei premi: imprese, banche, università, enti, ecco i 45 campioni dell’innovazione

Quarantacinque campioni dell’innovazione – rappresentanti di aziende, enti pubblici e persone fisiche – riceveranno il Premio Nazionale per l’Innovazione “Premio dei Premi”, coordinato dalla Fondazione Cotec su concessione del Presidente della Repubblica. La consegna è avvenuta oggi, martedi’ 28 giugno, nell’aula convegni del CNR a cura del Ministro dell’Universita’ e della Ricerca Maria Cristina Messa, del Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale Vittorio Colao, del Ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta e del Presidente della Fondazione Cotec, Luigi Nicolais. Il Premio – assegnato annualmente a soggetti che operano nell’industria, nel design, nel terziario, nella P.a. e nelle Universita’, che si sono contraddistinti per l’originalita’ delle innovazioni che hanno sviluppato relativamente a prodotti, processi, modelli di business – va per il 2022 a Adaptronics, Aequor, Alessandro Sartori, Algor Lab, Alperia, Atim, Banca Mediolanum, Barter, Blimp, BNL Gruppo BNP Paribas, Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti 1 Lecce, Ites Olivetti presso la casa circondariale di Lecce, Cre’dit Agricole Italia, Credito Emiliano, Design Group Italia, Eni, Fabbrica d’Armi Pietro Beretta, Fagoterapia Lab, Fidelio Medical, Francesco Della Monica, Gruppo Aimo e Nadia, Habits, ING Italia, Integra Fragrances, Intesa Sanpaolo, Istituto Comprensivo Milizia De Amicis – di Oria (BR), Istituto di istruzione Superiore F. Liceti di Rapallo, Laboratorio Informatica & Scuola – Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica, laFeltrinelli, Leonardo, Lumson, M-Cube, Ministero dell’Istruzione, Unita’ di missione per l’attuazione degli interventi del Pnrr, Nurjana Technologies, Officina Futuro – Fondazione Maw, Persico, Prosciuttificio San Michele, Re Learn, Regione Toscana, Regione Veneto, Relief, Repower Italia, Roma Capitale -Dipartimento Partecipazione Comunicazione e Pari Opportunita’, Secco Sistemi, Sergio Fontana, Sinergy Flow. Le innovazioni premiate sono state selezionate dalle principali associazioni imprenditoriali e professionali nei settori dell’industria, dell’artigianato e del terziario (Abi, Adi, Cna, Confcommercio, Confindustria, PniCube), da grandi gruppi industriali italiani, dal Ministero dell’Istruzione e dal Dipartimento della Funzione Pubblica.