Fondazione Crt, Giorgetti: serve approfondire, inviati ispettori

Dalmine (Bg), 4 giu. (askanews) – Il ministero dell’Economia ha inviato gli ispettori in Fondazione Crt. Lo conferma il numero uno del Mef, Giancarlo Giorgetti, rispondendo ai cronisti a Dalmine, in provincia di Bergamo. “Confermo. Credo che sia necessario approfondire in modo serio le ultime situazioni. Anche gli approfondimenti che ha deciso di fare la magistratura impongono questo tipo di approccio”, ha detto Giorgetti. A chi gli chiede se l’orientamento sia quello di commissariare la fondazione torinese, Giorgetti ha detto: “C’è un precedente storico: a Napoli, prima del commissariamento, sono arrivati gli ispettori. Non è direttamente una conseguenza ma è un dato oggettivo”, ha concluso.

Mch